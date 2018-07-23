Жара и солнце вернутся в Москву и Подмосковье в среду

Высокая температура в столичном регионе сохранится до конца месяца. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник и вторник синоптическая ситуация в столичном регионе все еще будет определяться влиянием деградирующей циклонической депрессии — это значит, что высокая концентрация облачности, местами уже небольшие дожди и температурный фон пока в рамках нормы. Ночью это от +15 до +20 градусов и днем +20.. +25. Начиная со среды и далее до конца недели, а может быть даже и до конца месяца, инициатива в атмосфере перейдет к антициклону, поэтому москвичей и жителей Подмосковья ждут погожие летние деньки. Можно смело рассчитывать, что столбики термометров будут штурмовать тридцатиградусную высоту».