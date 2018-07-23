Российские следователи возбудили уголовное дело против генпрокуроров и судей Литвы
Они обвиняются в привлечении заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности по делу 27-летней давности.
Литовское правосудие осуществляет уголовное преследование 60 бывших советских военнослужащих, многие из которых сейчас — граждане России – рассказала пресс-секретарь Следственного комитета Светлана Петренко. Их подозревают в совершении преступлений в ходе массовых беспорядков в Вильнюсе в 1991 году. Тогда, во время политического двоевластия и уличных стычек погибли 14 и пострадали более 700 человек.
В СК считают, что генпрокуратура и суд привлекает к ответственности заведомо невиновных людей, так как в тот момент войсковые подразделения выполняли служебный долг и действовали по советским законам. В Следственном комитете также указали на то, что процессы в отношении россиян ведутся по Уголовному кодексу Литвы, который был принят спустя двадцать лет после произошедших событий.
Власти прибалтийского государства претензии СК не прокомментировали.
Сейчас на скамье подсудимых по делу о событиях 27-летней давности находятся двое бывших военнослужащих. Остальных судят заочно.
Комментарии28
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tvitov66 23 июля 2018 | 13:06
Не понимаю только почему Обама до сих пор еще не осужденный?
kottigr1 23 июля 2018 | 13:14
tvitov66: Российским следователям надо возбудить уголовные дела против всего того что мешает нищей России наконец-то встать с колен..
Эх, если бы не НАТО, США, Запад, дураки, дороги, слишком большие(малые) территории(расстояния), вдруг выпавший снег(град, ливень), внезапно выросший урожай, резкий экономический спад(подъем), неблагоприятные метеоусловия, не сработавшая третья ступень "Прогресса"....
Эх.. Если бы не всё это.. То мы бы.. Ого-го-го.. !
dorin1987 23 июля 2018 | 13:21
kottigr1: Наверняка Большой Взрыв. Его будут судить после Татаро-Монгольского ига, древлян и первых рыб, вышедших на берег. СК РФ работает, не отвлекайте!
tvitov66 23 июля 2018 | 13:25
dorin1987: ващето за уничтожение динозавров еще никто не наказан и не отсидел положенного
eniro 23 июля 2018 | 13:40
dorin1987:Это войдет в историю юриспруденции ,как "война судов"
tvitov66 23 июля 2018 | 14:05
eniro: Это войдет в историю абсурдов
nick_grinevitsky 23 июля 2018 | 14:07
eniro:
Желание как-то отреагировать понятно, но уж больно прямолинейно и явно не понимая, что вдруг может "всплыть интересного" из прошлого... Но это - другая тема... А в отношении прибалтов ограничусь следующим: Литва ведь ещё в мае 1989 г. приняла акт о суверенитете (Россия, как помните, 12 июня 1990 г.). В обоих актах, принятых до января 1991 г, говорится о том, что законы республики действуют на всей её территории, а расхождения с законодательными актами СССР разрешаются путём переговоров. В марте 1990 г. три прибалтийские республики приняли акты о восстановлении государственности, существовавшей до вхождения в предвоенный СССР, а в апреле того года уже ВС СССР принял закон, регулирующий выход союзной республики из состава Союза. Акты о восстановлении государственности (о полной независимости) СССР признал только в сентябре 1991 г. Правовая база преследования литовских судей весьма спорна и сперва требует оценки действия того или иного законодательного акта СССР (того же УК и его отдельных статей) в Литовской ССР после мая 1989 г. Но это, разумеется, только моё личное мнение, не более.
fikus74 23 июля 2018 | 13:19
tvitov66: а ему светит административка, он пИсал в подъезде
fig_vvam 23 июля 2018 | 13:21
tvitov66: У российских следователей дел в загранке по горло, поэтому у них упущений много, очень много.
Еще не возбуждены дела против руководства ЕС, против голландской прокуратуры, против Интерпола ... всех не перечислишь.
balamuto 23 июля 2018 | 13:30
tvitov66: Он попросил прощение у Бастрыкина.
tvitov66 23 июля 2018 | 13:44
balamuto: это все меняет ... кроме разглашения самой сути кто такой Бастрыкин из материалов испанских карабинеров
doxerom 23 июля 2018 | 13:42
tvitov66: Обаму нельзя, он ЧМО, лицо не прикосновенное как и все российские чмошники.
serg4422 23 июля 2018 | 14:34
tvitov66: и обаму вылечим.
mikhail_spb_ 23 июля 2018 | 13:07
Забавно, что нынешние "следаки" защищают военных преступников из рухнувшего совка.
lenin3 23 июля 2018 | 13:11
mikhail_spb_: по той же логике не надо было судить бывших фашистских преступников:они ж,бедолаги,"выполняли служебный долг и действовали по советс(тьфу!)фашистским законам"...
rom8883 23 июля 2018 | 13:17
lenin3:
fig_vvam 23 июля 2018 | 13:26
lenin3: Именно так.
Войска СС исполняли служебный долг и действовали по нацистским законам. И служивших в СС судят до сих пор и судят не по нацистским законам. А по законам принятым после 45-го года.
zver777 23 июля 2018 | 13:12
Эта недострана еще кого то привлекает?
drtomsky 23 июля 2018 | 13:12
Я просто выполнял приказ. Таким было самое распространённое оправдание подсудимых на Нюрнбергском процессе над нацистским руководством Германии.
fikus74 23 июля 2018 | 13:17
Дебилы бл.... (с) МИД
vlabumur 23 июля 2018 | 13:18
Когда вы говорите, впечатление такое, что вы бредите.(С)
platonnekafrin 23 июля 2018 | 13:23
Одного не пойму, почему трудоустраивая великого польского поэта, Путин решил создать под Бастрыкина Следственный комитет. Почему Следственный комитет?!!!
jetsam 23 июля 2018 | 13:45
platonnekafrin: а гестапо уже было отдано грызлову. вот и пришлось.
jetsam 23 июля 2018 | 13:33
ну понятно, все _лучшие_ силы брошены на Литву, США, Англию....
а на ярославль - ну хоть хромого, ну хоть получестного? а?
* ну а потом - можно и на германию подать - гестапо же.
да и со штатов за моральный ущерб от хиросимы (до сих пор
все вздрагивают)...
млять - на папу римского - за джордано бруно, жанну д`арк!
пусть за галилея заплатят!
nikmag 23 июля 2018 | 13:43
14 человек убили и более 700 пострадали, а виновных по нашим понятиям нет!!! Нет граждане, неизбежность наказания основной принцип правосудия!!! В нашей криминальной малине это непонятно!!! А на Западе основной принцип это главенство закона и время ничего не отменяет и не умоляет!
lager23 23 июля 2018 | 13:43
Серьезные нарушения законности и безопасности на водоёме произошли при Ледовом побоище 05.04.1242 года, не хочет ли СК «возбудиться» по факту гибели людей, или там не было жидобандеровцев и фашиствующих прибалтов?
annacrimea 23 июля 2018 | 13:46
А как там насчет отсутствия срока давности насчет некоторых преступлений? А как там насчет исполнения заведомо преступных приказов. Вон, те, кто в Нюрнберге на скамье подсудимых оказался, - они тоже действовали в соответствии со служебными инструкциями и законами рейха.
serg4422 23 июля 2018 | 14:31
Россия не барбадос какой-нибудь. 300 лет помнить будем,кто пакость нам сделает. трепещите враги РОССИИ.