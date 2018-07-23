Российские следователи возбудили уголовное дело против генпрокуроров и судей Литвы

Они обвиняются в привлечении заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности по делу 27-летней давности.

Литовское правосудие осуществляет уголовное преследование 60 бывших советских военнослужащих, многие из которых сейчас — граждане России – рассказала пресс-секретарь Следственного комитета Светлана Петренко. Их подозревают в совершении преступлений в ходе массовых беспорядков в Вильнюсе в 1991 году. Тогда, во время политического двоевластия и уличных стычек погибли 14 и пострадали более 700 человек.

В СК считают, что генпрокуратура и суд привлекает к ответственности заведомо невиновных людей, так как в тот момент войсковые подразделения выполняли служебный долг и действовали по советским законам. В Следственном комитете также указали на то, что процессы в отношении россиян ведутся по Уголовному кодексу Литвы, который был принят спустя двадцать лет после произошедших событий.

Власти прибалтийского государства претензии СК не прокомментировали.

Сейчас на скамье подсудимых по делу о событиях 27-летней давности находятся двое бывших военнослужащих. Остальных судят заочно.