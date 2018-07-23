В Москве, у здания Генпрокуратуры, задержали председателя движения «За права человека» Льва Пономарева
Он вышел с одиночным пикетом в поддержку обвиняемых по делу «Нового величия». Правозащитника задержали, ссылаясь на президентский указ, который до 25 июля вводит усиленные меры безопасности на время Чемпионата мира по футболу.
Несколько фигурантов по делу малоизвестной организации «Новое величие» были арестованы в середине марта.
Комментарии10
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zver777 23 июля 2018 | 13:10
Всех этих гнилых правозащитников интересуют только исключительно дегенераты с прибитыми яицами, шалавы с курицей в ......., ну еще всякое белоленточное отребье.
Права нормальных людей их не интересуют.
Жаль, что сейчас не 37-й.
vlastimil_popogrebski 23 июля 2018 | 13:15
zver777: нормальные людишки никого не интересуют, они расходный материал
ed10075 23 июля 2018 | 13:31
zver777: Тебя дурака в том же 37-м сосед сдал бы как японского шпиона, чтобы занять твою комнату в коммунальном бараке.
zver777 23 июля 2018 | 13:40
ed10075: Для очищения страны иногда нужны жертвы.
rom8883 23 июля 2018 | 13:23
Цапкам награбленное даже вернули. Зачем обижать нужных людей. А Пономарёв в одиночном пикете, это ужасная угроза. Схватить!
vlad_sabbath 23 июля 2018 | 13:34
Думаю, путин продлит режим ЧС ("ЧМ") еще надолго. А может и навсегда.
abuvgrobu 23 июля 2018 | 13:36
Этой мрази не удалось срубить бабла с японцев за, якобы, содействие в возвращении Курильских островов, работать, естественно, эти "правозащитники" так называемые, не привыкли и не приучены, а жрать-то охота и жрать, по-возможности, послаже.. Вот и вынуждены то тут с плакатцем вылезти, то там что-то такое провякать против России и её народа, глядишь, денежек на "кипучую" деятельность какой-нибудь западный фондик и подбросит..
anemon 23 июля 2018 | 13:41
abuvgrobu:С чувством юмора у пригожинских - бяда! Каким образом, и за какие деньги ЛП смог бы провернуть это, на твой взгляд, выгодное для него дельце?
abuvgrobu 23 июля 2018 | 14:09
anemon: На, деточка, поюмори, а то привыкли языком-то трепать, благо - без костей..
https://www.youtube.com/watch?v=VagsNJhRDbA
anemon 23 июля 2018 | 13:38
Так уже ведь кончился этот, ядрен-батон, чемпУанат!