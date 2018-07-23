В Москве, у здания Генпрокуратуры, задержали председателя движения «За права человека» Льва Пономарева

Он вышел с одиночным пикетом в поддержку обвиняемых по делу «Нового величия». Правозащитника задержали, ссылаясь на президентский указ, который до 25 июля вводит усиленные меры безопасности на время Чемпионата мира по футболу.

Несколько фигурантов по делу малоизвестной организации «Новое величие» были арестованы в середине марта.