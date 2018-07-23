Адвоката Ирина Бирюкову эвакуировали из России в связи с опасениями за ее безопасность
Об этом сообщил правозащитный фонд «Общественный вердикт». Ранее именно она передала «Новой газете» видеоролик с пытками в ярославской колонии.
Ирине Бирюковой действительно грозит серьезная опасность, — сказал «Эху Москвы» адвокат и правозащитник Даниил Липин.
Бирюкова направила главе СК Александру Бастрыкину личное заявление с просьбой обеспечить государственную защиту ей и ее семье.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
askol2016 23 июля 2018 | 13:05
Путинская "вертухаль" разоблачения не прощает
patrikk_1 23 июля 2018 | 13:18
Адвоката Ирина Бирюкову эвакуировали из России в связи с опасениями за ее безопасность...
Эвакуировали? И зачем об этом, нужно было объявлять на весь свет? Ведь путинские спецслужбы могут похитить Даниила Липина, запереть его в подвале "Лубянки" и пытать его там бутылками и черенками от лопат и швабр, пока он не выдаст адрес Ирины Бирюковой. И бедная будет его жопа, если Даниил не знает Иришкиного адреса.
physik 23 июля 2018 | 13:22
patrikk_1: А с чего это вы решили, что Бирюковой угрожали с "Лубянки"?
Ей угрожали по телефону неизвестные. Но вы сразу, только по контексту увидели здесь фсб-ный след. У вас что, паранойя?
vezdehod 23 июля 2018 | 14:16
На кого замахнулась...Ведь "ФСИН" - это святое и на него никто не обязан покусится.ведь попасть туда может каждый.
tadolg 23 июля 2018 | 14:49
patrikk_1: со знанием дела пишете. По какую сторону черенка от лопаты были?
physik 23 июля 2018 | 13:09
Поступила не закону. Как известно, обращаться за защитой надо только после того, как тебя убили.
mikhail_spb_ 23 июля 2018 | 13:10
Она вскрыла пыточно-гестаповскую сущность мерзкого гулага.
Теперь ей грозит опасность от всех карательных структур.
Правильно сделала, что уехала, здесь её никто не защитит.
kochar 23 июля 2018 | 13:12
Вечная беда России. Всё в ней перепутано. Добро защищают дураки и мерзавцы, злу служат мученики и герои.
• Борис Акунин
vladimirgornitsky 23 июля 2018 | 13:25
Вынужденный отъезд Бирюковой из России - яркое доказательство того, что Россия - бандитское государство. В нормальной стране власть может обеспечить человеку, разоблачившему бандитов, защиту от этих бандитов. Но никто не защитит человека, если бандиты и есть власть.
jetsam 23 июля 2018 | 13:28
а где, мать его перемать, адмирал колокольцев?
он же слезно просил волонтеров для вычвления противоправных дел!
вот она волонтером и поработала.
чего, этот @собака_женского_рода@ енерал в сортире спрятался????
дык вошьдь приказал "мочить в сортирах"!
@ заявление с просьбой обеспечить государственную защиту ей и ее семье. @
вам чай с полонием или духи с новичком? выбор а вами.
rom8883 23 июля 2018 | 13:32
что говорить, если и сбежавших из России убивают. А в самой России могил не перечесть. Даже тех, кто не против власти, а просто мог проговориться.
nikmag 23 июля 2018 | 13:37
Реального и смелого адвоката эвакуировали из криминальной малины, мафия-власть не любит шума!
taxidermist_ru 23 июля 2018 | 13:42
А может пранкеры звонили? Папан и Бумер.
sobak_a 23 июля 2018 | 14:19
Шо сам Бастрыкин и эвакуировал??Не верится.Что за новость такая ничего из нее не ясно,кроме того,что человек спешно смылся за бугор опасаясь мести.Так и пишите уехала,причем туту термин "эвакуация"?