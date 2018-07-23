Адвоката Ирина Бирюкову эвакуировали из России в связи с опасениями за ее безопасность...

Об этом сообщил правозащитный фонд «Общественный вердикт». Ранее именно она передала «Новой газете» видеоролик с пытками в ярославской колонии.

Ирине Бирюковой действительно грозит серьезная опасность, — сказал «Эху Москвы» адвокат и правозащитник Даниил Липин.

Бирюкова направила главе СК Александру Бастрыкину личное заявление с просьбой обеспечить государственную защиту ей и ее семье.