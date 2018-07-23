Минимальный возраст приема детей в дошкольные образовательные учреждения будет снижен до двух с половиной лет
Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, это позволит большому количеству мам раньше вернуться к работе и активному образу жизни.
Сейчас минимальный возраст приема в сад составляет два года и 8 месяцев.
Комментарии5
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satttana_perrrkele 23 июля 2018 | 12:41
вот теперь ДА!
Повышайте возраст выхода на пенсию.
Паритет!
danko1 23 июля 2018 | 12:50
satttana_perrrkele: Скоро предложения сдавать детей в интернаты будут выдавать за благо, дающее родителям и бабушкам работать.
tvitov66 23 июля 2018 | 13:03
danko1: все прально - чем раньше дитя научится ходить строем и молится на образ царька, тем более лучший строевой баран из него вырастет
plidurok Андрей Филимонов 23 июля 2018 | 12:46
На оккупированных землях раздавался подобный призыв: "Мамка, давай-давай, арбайт!"
platonnekafrin 23 июля 2018 | 12:52
Раньше сядешь - позже выйдешь...