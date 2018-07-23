Импульсивное поведение Дональда Трампа повышает уровень нестабильности и стресса в Пентагоне
Об этом пишет издание «Политико» со ссылкой на свои источники.
Высокопоставленные чиновники жалуются на то, что Трамп не только не согласует с ними, но и не уведомляет их о каких-либо решениях, и они узнают о директивах через Твиттер.
Комментарии12
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trans 23 июля 2018 | 12:40
Дебил. И к тому же на крючке у Путина.
fig_vvam 23 июля 2018 | 12:48
trans: Нет, орн в принципе и ничего мужик, гно толькол его к твиттеру нельзя подпускать.
А то однажды велит долбануть по России атомной бомбой от расстройства, вгорячах. А потом разбирайся.
Кому это нужно?
tvitov66 23 июля 2018 | 12:53
fig_vvam: Руки прочь - ТрампНАШ! Кто ещё способен учинить глобальный финансовый кризис на фоне торговых войн? Как поговаривал Володя с погоняловым "Ленин": "Чем хуже тем лучше"
sg91 23 июля 2018 | 12:57
fig_vvam:
Никому не нужен новый пролив между Канадой и Мексикой, так как это может привести к изменению течения Гольфстрима и неизвестно как это отразится на нашем Мурманске..
fig_vvam 23 июля 2018 | 13:15
sg91: Дак некому будет делать пролив.
Все командование российсвк5ой армии сразу окажется на своих виллах в Майамипи и Флориде. И некому будет отдать команду, а рядовые рассеются по периметру.
Вот примерно как в Сиоии было, колгдаь аменриканцы томагавками долбали, а остальные под лавками прятались.
bozk 23 июля 2018 | 12:41
Бедный Пентагон.
opiatnovyi63 23 июля 2018 | 12:46
И смех ,и грех! Но наш Главный Менеджер ничем не лучше трампа, он тоже ставит всех перед фактом !
zver777 23 июля 2018 | 12:50
"повышает уровень нестабильности и стресса в Пентагоне"
Выдать успокоительное и памперсы.
noxepy_7_40_ 23 июля 2018 | 12:51
Возбуждение американских застабилов, и вонь из патриотического Пентагона явный признак правоты действий Трампа!!!
sg91 23 июля 2018 | 12:55
Так Трамп сам получает директивы по л.почте, так как часто лично встречаться с начальством ему не дают собственные чиновники )))
perestarok 23 июля 2018 | 13:05
"Импульсивное поведение Дональда Трампа повышает уровень нестабильности и стресса в Пентагоне"
Так они сами и виноваты, в смысле американцы. они его дёргают по вымышленным поводам. Крича на весь мир о вмешательстве России в американские выборы, они делают Трампа заложником Путина. Стоит только Путину сказать, так, между делом, что Россия помогла Трампу избраться, как Трамп спёкся.
askol2016 23 июля 2018 | 13:10
Трамп доиграется до импичмента