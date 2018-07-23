Мосгорсуд 31 июля проверит законность ареста генерала Дрыманова
Бывший глава столичного Главка Следственного комитета России был арестован 17 июля по обвинению во взяточничестве. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово». Защита просит Мосгорсуд избрать ему более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
chapter_2 23 июля 2018 | 12:47
Генерала Дрыманова следует проверить на причастность к пыткам подследственных.
zemljanka 23 июля 2018 | 12:55
Не... это для Вастльевой и Сердюкова... миллиарды - дома... у полковника ,.. у генерала?