Суд Москвы удовлетворил иск к участнице группы Пусси Райот и изданию «Собеседник»
Измайловский суд Москвы удовлетворил иск Нижегородской исправительной женской колонии №2 к участнице группы Пусси Райот Марии Алехиной и изданию «Собеседник».
Таким образом, суд признал распространенные в издании сведения не соответствующими действительности и обязал ответчика опровергнуть их.
Поводом для обращения в суд стала статья от 21 августа 2017 года под названием «Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков и мучениях врачей Скорой»
Комментарии6
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ura_123 23 июля 2018 | 12:44
Тут вроде как одну колонию уже на "рога" поставили,хотя там тоже около года не "возбуждались" по ФАКТУ избиения и издевательства на осуждённым.
zver777 23 июля 2018 | 12:45
"удовлетворил иск к участнице группы Пусси"
Мужика им нужно, чтоб наконец удовлетворил этих шалав. А то так и будут куриц пихать в .... и другие мороженные продукты.
tks 23 июля 2018 | 12:46
Естественно, вертухаи были гнусно оболганы, их просто затравили!
alaniron 23 июля 2018 | 12:47
Пусси Райот там в больничке отлежались, но зато про эксплуатацию заключенных знали всё. Их местные заключенные чуть не порвали, работать всегда легче, и деньги есть на мелкие расходы.
vlabumur 23 июля 2018 | 13:05
Шестерых сотрудников ярославской колонии задержали после видео с пытками заключенного. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).
- Вот,мужики сумлеваются: верить суду али не верить?
ed10075 23 июля 2018 | 13:08
По-видимому, судья просто не смотрел ролик из Ярославской колонии, и не в курсе того, что происходит в зонах.