Суд Москвы удовлетворил иск к участнице группы Пусси Райот и изданию «Собеседник»

Измайловский суд Москвы удовлетворил иск Нижегородской исправительной женской колонии №2 к участнице группы Пусси Райот Марии Алехиной и изданию «Собеседник».

Таким образом, суд признал распространенные в издании сведения не соответствующими действительности и обязал ответчика опровергнуть их.

Поводом для обращения в суд стала статья от 21 августа 2017 года под названием «Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков и мучениях врачей Скорой»