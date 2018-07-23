Адвокат Ирина Бирюкова обратилась в Следственный комитет с просьбой о госзащите и покинула Россию из-за угроз
Адвокат одного и заключенных Ярославской колонии Ирина Бирюкова обратилась в Следственный комитет с просьбой о госзащите и покинула Россию из-за угроз. Об этом говорится в сообщении фонда «Общественный вердикт».
Бирюкова достала видеозапись, на которой запечатлены сотрудники Ярославской колонии №1, пытающие заключенного.
Между тем, число задержанных сотрудников колонии выросло до шести.
Комментарии18
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nampuom_nugopaxu 23 июля 2018 | 12:38
Поднял )(уйло Рашку на колени. Гений, фуле.
tvitov66 23 июля 2018 | 12:55
nampuom_nugopaxu: так вот оказывается какая зараза "Хмыренку этому на Хмыря накапала"(с)
danko1 23 июля 2018 | 13:02
tvitov66: Как сказала сама Бирюкова только что по скайпу Дождю, что ей угрожали сотрудники СИЗО, которые на свободе и не участвовали конкретно в этом избиении на видео.
Очевидно, отстаивают своё "право" издеваться над осужденными.
sensei54 23 июля 2018 | 12:39
К кому, к кому обратилась?
Ирина, вы в своём уме?
andre_klimov 23 июля 2018 | 12:55
sensei54:
Она - адвокат. А потому - весьма ограничена в допустимых способах самозащиты. Кто защищает адвоката?
plidurok Андрей Филимонов 23 июля 2018 | 12:42
Хозяева страны - вертухаи-преступники.
balamuto 23 июля 2018 | 12:45
Спрут.
tvitov66 23 июля 2018 | 12:48
balamuto: Спрут отдыхает
donez 23 июля 2018 | 12:49
//Между тем, число задержанных сотрудников колонии выросло до шести.//
Т.е. только задержаны, а не арестованы...
И не все сотрудники ИК задержаны. Есть такие кто не соучаствовал в этом. Т.е. вся армия уже не один год воюет, а некоторые солдаты об этом не знают? И почему не арестован глава ФСИН?
plidurok Андрей Филимонов 23 июля 2018 | 12:51
donez: Нет, всех нельзя. А кто угрожать будет тем, кто рассказал об их преступлении?
donez 23 июля 2018 | 13:05
plidurok: Преступлении...? А что был суд? Это не преступление, это всего лишь пытки человека. А станут ли они в нашей стране преступлением, или нет... еще не известно.
vasya_von_smetankin 23 июля 2018 | 12:52
Такие люди, как Ирина Бирюкова, Юрий Дмитриев и прочие бузотёры, только окисливают Скрепы, не верят в пещерный патриотизм и отказываются быть статистами собственной жизни, агрессивной серостью.
Им здесь не место!
donez 23 июля 2018 | 13:08
vasya_von_smetankin: Слабо мы еще наших людей принуждаем к радости. СлАбо! Не дорабатываем.
Сказано же, Россия,- вперед! Поэтому все должны радоваться и веселится.
vlabumur 23 июля 2018 | 12:55
Умножаем, вычисляем,
Алгоритмы составляем.
Только было всё напрасно,
Лишь потом нам стало ясно, –
Дело было не в бобине
идиот сидел в кабине.(С)
y3emen1 23 июля 2018 | 12:55
ну вот, шесть новых кандидатов в депутаты госдумы
j_partizan 23 июля 2018 | 12:58
Получается, что бороться с преступностью в России можно только находясь за её пределами?
ymnikymnik 23 июля 2018 | 13:05
Овечка жалуется волка ей угрожает волки в волчье стаде .
ed10075 23 июля 2018 | 13:06
Адвокат поступила совершенно разумно, так как защищая клиента разворошила гору падального дерьма, формировавшуюся еще со сталинского ГУЛАГа, когда пытки были введены по умолчанию, но как само собой разумеющееся. Конечно, Система ей за это будет мстить.