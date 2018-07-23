Адвокат Ирина Бирюкова обратилась в Следственный комитет с просьбой о госзащите и покинула Россию из-за угроз

Адвокат одного и заключенных Ярославской колонии Ирина Бирюкова обратилась в Следственный комитет с просьбой о госзащите и покинула Россию из-за угроз. Об этом говорится в сообщении фонда «Общественный вердикт».

Бирюкова достала видеозапись, на которой запечатлены сотрудники Ярославской колонии №1, пытающие заключенного.

Между тем, число задержанных сотрудников колонии выросло до шести.