Месут Озил покинул сборную Германии по футболу
Месут Озил покинул сборную Германии на фоне скандала из-за своей фотографии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Этот скандал длиться с апреля, но вечером в воскресение он достиг апогея. Месут Озил опубликовал во всех своих социальных сетях довольно длинное послание к болельщикам, немецким журналистам и, особенно, к федерации футбола Германии. Ее главу Рейнхарда Гринделя полузащитник обвинил в расизме после чего объявил, что за сборную он больше играть не будет. Все началось с невинной фотографии. Месут Озил и еще один немецкий футболист турецкого происхождения Илкай Гюндоган сфотографировались с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, во время официального визита политика в Лондон. После этого на игроков взъелись болельщики и пресса, а Гриндель заявил, что игроки сборной Германии не должны фотографироваться с политиком, цитата: «имеющим замашки диктатора». Озила освистывали во время товарищеских матчей и требовали не вызывать его в сборную на чемпионат мира. После неудачи немецкой команды на турнире скандал грянул с новой силой, а отдельные горячие головы вообще объяснили провал сборной Германии турецким происхождением Озила.
Другой фигурант скандала Илкай Гюндоган пока остается игроком сборной Германии.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
krestianin_067rus Михаил Никитин 23 июля 2018 | 12:17
Ясно, - пятая коллонна! :)))
gordy 23 июля 2018 | 12:18
И тут и там чиновники хотят учить людей жизни?
lenin3 23 июля 2018 | 12:18
А сборная России собралась фоткаться с Вошьдём...Освистать,нафиг,всех...
noxepy_7_40_ 23 июля 2018 | 12:24
lenin3: Коллега, сколько раз в день вы думаете про Путина?
fig_vvam 23 июля 2018 | 12:53
noxepy_7_40_: Педя, а ты думаешь про него только один раз, да, котик? Вот как утром проснешься, так до вечера и думаешь, да?
ты ведь котик, ласковый и начальство любишь.
А оно тебя, регулярно.
noxepy_7_40_ 23 июля 2018 | 12:18
Почему-то мне кажется, что никто заднего не включит, и падёт бедолага жертвой собственный амбиций)))) Второй-то смышлёнее оказался.
x_signal 23 июля 2018 | 12:24
Свобода личности, права человека и демократия во всей красе.
don_ballon 23 июля 2018 | 12:34
Там сложнее всё. Иоахим Лёв чихать хотел на мнение чиновников из федерации или политиков, тем более-простых зрителей. Но он не может не учитывать мнение раздевалки, а оно однозначно: в сборной Германии должны играть немцы не только по аусвайсу, но и по духу. Озил, Хедира и Гюндоган оказались акторами политической жизни Турции и раздевалка им этого не простила. Озил просто внёс разлад в команду. Если тупо-я играю за Германию, но душою я турок.
Выпад Озила-обвинение в расизме смешон. Четыре года назад Германия его на руках носила. В сборной играют чёрные Рюдигер и Боатенг. Сам же скандал произошёл до ЧМ. Лёв ошибся.
alaniron 23 июля 2018 | 12:40
don_ballon: Не-е-е Озила утюжили в СМИ за фотки с Эрдоганом, прямо затравили парня. А он мол, я родился и вырос в Германии, и свободный человек с кем хочу с тем фоткаюсь. Демшиза она не только в у нас и в США, этот птичий язык про продажу демократических идей,
opiatnovyi63 23 июля 2018 | 12:49
Наш Вождь ничем не уступает турецкому неосултану!