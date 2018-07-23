Месут Озил покинул сборную Германии по футболу

Месут Озил покинул сборную Германии на фоне скандала из-за своей фотографии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Этот скандал длиться с апреля, но вечером в воскресение он достиг апогея. Месут Озил опубликовал во всех своих социальных сетях довольно длинное послание к болельщикам, немецким журналистам и, особенно, к федерации футбола Германии. Ее главу Рейнхарда Гринделя полузащитник обвинил в расизме после чего объявил, что за сборную он больше играть не будет. Все началось с невинной фотографии. Месут Озил и еще один немецкий футболист турецкого происхождения Илкай Гюндоган сфотографировались с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, во время официального визита политика в Лондон. После этого на игроков взъелись болельщики и пресса, а Гриндель заявил, что игроки сборной Германии не должны фотографироваться с политиком, цитата: «имеющим замашки диктатора». Озила освистывали во время товарищеских матчей и требовали не вызывать его в сборную на чемпионат мира. После неудачи немецкой команды на турнире скандал грянул с новой силой, а отдельные горячие головы вообще объяснили провал сборной Германии турецким происхождением Озила.

Другой фигурант скандала Илкай Гюндоган пока остается игроком сборной Германии.