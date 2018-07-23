Российские регионы начнут искать жалобы жителей в социальных сетях с помощью специального сервиса
Как пишет РБК, проектом занимается одно из управлений Кремля.
Система под названием «Инцидент менеджмент» позволяет отслеживать информационные поводы в пяти социальных сетях – «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter и ВКонтакте. Мониторинг ведется по ключевым словам. Сотрудник местной администрации, который будет обрабатывать информацию, решает, требуется ли ответ региональных властей на сообщения и жалобы. Несколько постов по одной теме можно будет объединить в один кейс «инцидент». На отработку каждого случая чиновникам даются сутки, рассказывают участники обучающего семинара, где представляли систему.
Пилотная версия работает в Подмосковье и ряде других регионов. Наблюдатели признают, что масштабы проекта, созданного компанией «Медиалогия», явно преувеличены. Местные власти просто обязывают открывать официальные страницы и сообщества в социальных сетях. Только на них и будет вестись мониторинг, рассказал «Эху Москвы» советник главы Гдовского района Псковской области Константин Горожанко.
К следующему году проект должен заработать во всех регионах.
Комментарии10
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gordy 23 июля 2018 | 12:21
"К следующему году проект должен заработать во всех регионах."
Давно пора, а то бюрократы от работы отлынивают!
platonnekafrin 23 июля 2018 | 12:25
Каждому чиновнику выдать по хорошему смартфону, а то он без него уже не помнит, чем должен заниматься.
barsuchok 23 июля 2018 | 12:33
Было бы смешно, если б не было печально. Еще не начавшись, ничем и кончится.
zemljanka 23 июля 2018 | 12:28
"...Там стонет человек от рабства и цепей!
Друг! Этот край - моя Отчизна..."
М.Ю. Лермонтов, 1829 г.
"Жалобы турка".
yralez 23 июля 2018 | 12:34
Мало им залезть в карман.....нужно еще посадить недовольных.
andre_klimov 23 июля 2018 | 12:36
Миллионов по 5 каждому чиновнику на открытие служебной странички в однокласниках хватит? Или ещё на "поддержание" надо даобавить? :)
pilot_ii 23 июля 2018 | 13:03
andre_klimov:
ОКи покупать, начальство поздравлять - госконтракт, однако!
nikolaitschi 23 июля 2018 | 12:47
А зачем искать жалобы в соцсетях. Я трижды писал Президенту об одном и том же, трижды жалобы переправлялись в Московскую область, и никто ничего не делал и делать не собирается. Зачем нужны соцсети, не понимаю, если никого не интересуют личные обращения. Осваивают бабло, как я понимаю!
plidurok Андрей Филимонов 23 июля 2018 | 12:48
Кто критикует власть - тот "пятая колонна"
pilot_ii 23 июля 2018 | 12:54
удаляй народ аккаунты кому не уехать