Российские регионы начнут искать жалобы жителей в социальных сетях с помощью специального сервиса

Как пишет РБК, проектом занимается одно из управлений Кремля.

Система под названием «Инцидент менеджмент» позволяет отслеживать информационные поводы в пяти социальных сетях – «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter и ВКонтакте. Мониторинг ведется по ключевым словам. Сотрудник местной администрации, который будет обрабатывать информацию, решает, требуется ли ответ региональных властей на сообщения и жалобы. Несколько постов по одной теме можно будет объединить в один кейс «инцидент». На отработку каждого случая чиновникам даются сутки, рассказывают участники обучающего семинара, где представляли систему.

Пилотная версия работает в Подмосковье и ряде других регионов. Наблюдатели признают, что масштабы проекта, созданного компанией «Медиалогия», явно преувеличены. Местные власти просто обязывают открывать официальные страницы и сообщества в социальных сетях. Только на них и будет вестись мониторинг, рассказал «Эху Москвы» советник главы Гдовского района Псковской области Константин Горожанко.

К следующему году проект должен заработать во всех регионах.