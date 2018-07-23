Отказ в регистрации Балакина
Двое собеседников <>, близких к мэрии Москвы, ранее говорили, что отказ в регистрации Балакина – это часть его раскрутки перед выборами мэра, поскольку у него недостаточная известность, поэтому всё идёт по сценарию.
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Двое собеседников <>, близких к мэрии Москвы, ранее говорили, что отказ в регистрации Балакина – это часть его раскрутки перед выборами мэра, поскольку у него недостаточная известность, поэтому всё идёт по сценарию.
Комментарии7
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lenin3 23 июля 2018 | 12:15
Т.е.,в переводе на русский:вас изнасиловали,да,мы не отрицаем,но удовольствие же вы получили...
tvitov66 23 июля 2018 | 12:19
lenin3: у кидала из СУ-155 "недостаточная известность"?!? Чо вам ещё надо, хороняги? Достойный чел!
gordy 23 июля 2018 | 12:25
"...поэтому всё идёт по сценарию."....
... Балакина?
tvitov66 23 июля 2018 | 12:36
gordy: просто все думали что на выборах будет конкуренция между властью, либералами и демократами, а по факту выходит конкуренция между башнями Кремля-дей
zemljanka 23 июля 2018 | 12:19
Фиговые драматурги.
platonnekafrin 23 июля 2018 | 12:22
Таким там точно место, жаль что Мавроди не дожил, хотя "медведев" тоже на "м" начинается...
sparky 23 июля 2018 | 13:12
Мосгорсуд признал отказ в регистрации Балакина НЕзаконным и велел восстановить его кандидатом.
Кто нынче новостник на Эхе? Опять пьяный кто-то?
Но теперь по идее нужно призвать к ответственности трех депутатов, которые заявляли то ли об отзыве, то ли о фальсификации своих подписей. Цирк с шутами продолжается.