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12:01, 23 июля 2018

Шестеро сотрудников ярославской колонии №1 задержаны по делу о пытках заключенных

Об этом сообщает региональное управление СК.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении задержанных под стражу. Конкретных имен ведомство не называет, при этом отмечая, что в настоящее время установлены личности всех сотрудников исправительного учреждения, которые принимали участие в избиении заключенного. В самой колонии и управлении ФСИН по Ярославской области прошли обыски и выемка докуменов. СК намерен дать правовую оценку бездействию руководства этих учреждений. Расследование продолжается.
Сегодня же стало известно, что руководство колонии отстранило от работы 17 человек в связи с инцидентом.
Напомню, уголовное дело было возбуждено после того, как «Новая газета» опубликовала в минувшую пятницу видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова, которая оказалась в распоряжении фонда «Общественный вердикт». Сегодня правозащитники сообщили об эвакуации адвоката Ирины Бирюковой в связи с опасениями за ее безопасность. Именно она передала «Новой» эту запись. Сразу после публикации женщина была вынуждена уехать из России.

«Общественный вердикт» оценивает угрозу личной расправы с адвокатом как «более чем реальную». Сегодня на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина направленно заявление с просьбой обеспечить меры госзащиты Бирюковой и ее семье.

Комментарии

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zemljanka 23 июля 2018 | 12:15

Спасибо Ирине за личное мужество в людоедской системе.

platonnekafrin 23 июля 2018 | 12:19

zemljanka: есть люди, а есть патриоты с психологией вертухая.

roman_i_olga 23 июля 2018 | 12:25

platonnekafrin: При совке мы бы даже не узнали.

fosst13 23 июля 2018 | 12:32

zemljanka: Стоп. Они лично их задержала или система построена таким образом, что бы очищаться от этих людей при помощи журналистов в том числе. Неее... тогда она не выглядит людоедское, а так мыслить низзя. Нужно всегда какахами кидаться.

hrenvam 23 июля 2018 | 12:27

Сегодня же стало известно, что руководство колонии отстранило от работы 17 человек в связи с инцидентом.
руководство колонии типа не причём

zver777 23 июля 2018 | 12:29

А что случилось то? Ну озоруют ребята. Так молодые еще.

nurim 23 июля 2018 | 12:48

Защекотите дубинками им пятки!

ed10075 23 июля 2018 | 13:11

Шесть задержанных!? А остальные одиннадцать садистов где? На больничном? В отпуске?

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