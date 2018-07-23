Шестеро сотрудников ярославской колонии №1 задержаны по делу о пытках заключенных

Об этом сообщает региональное управление СК.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении задержанных под стражу. Конкретных имен ведомство не называет, при этом отмечая, что в настоящее время установлены личности всех сотрудников исправительного учреждения, которые принимали участие в избиении заключенного. В самой колонии и управлении ФСИН по Ярославской области прошли обыски и выемка докуменов. СК намерен дать правовую оценку бездействию руководства этих учреждений. Расследование продолжается.

Сегодня же стало известно, что руководство колонии отстранило от работы 17 человек в связи с инцидентом.

Напомню, уголовное дело было возбуждено после того, как «Новая газета» опубликовала в минувшую пятницу видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова, которая оказалась в распоряжении фонда «Общественный вердикт». Сегодня правозащитники сообщили об эвакуации адвоката Ирины Бирюковой в связи с опасениями за ее безопасность. Именно она передала «Новой» эту запись. Сразу после публикации женщина была вынуждена уехать из России.

«Общественный вердикт» оценивает угрозу личной расправы с адвокатом как «более чем реальную». Сегодня на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина направленно заявление с просьбой обеспечить меры госзащиты Бирюковой и ее семье.