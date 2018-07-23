Выписанный из больницы Чарли Роули, который был отравлен «Новичком», помещён в квартиру, предоставленную ему полицией

Об этом пишет газета «Сан», отмечая, что в помещении нет телевизора и газет. Полиция разрешила смотреть ему фильмы на DCD-проигрывателе. Изданию удалось пообщаться с Роули через его брата, который рассказал, что новые правила буквально сводят его с ума. «Я хотел бы выйти за бутылкой вина», — передаёт он слова Чарли. – «Меня выпустили покурить, но мне очень скучно».