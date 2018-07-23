Выписанный из больницы Чарли Роули, который был отравлен «Новичком», помещён в квартиру, предоставленную ему полицией
Об этом пишет газета «Сан», отмечая, что в помещении нет телевизора и газет. Полиция разрешила смотреть ему фильмы на DCD-проигрывателе. Изданию удалось пообщаться с Роули через его брата, который рассказал, что новые правила буквально сводят его с ума. «Я хотел бы выйти за бутылкой вина», — передаёт он слова Чарли. – «Меня выпустили покурить, но мне очень скучно».
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
honduras_na_colyme 23 июля 2018 | 11:40
И снова облом рашистскому гестапо - мохнатые руки и до этого свидетеля уже не дотянутся.
Понятно, что свидетель так себе, но благодаря ему удалось найти пузырь с новичком.
Не везёт гэбнявым убийцам - то с Литвиненко полонием на половину Лондона наследили, то дочку случайно зацепили и стало ясно, что это не сердечный приступ, а дальше антирашистская медицина сделала своё.
Сколько гэбушной верёвочке ни виться...
serhio_25__ 23 июля 2018 | 11:53
honduras_na_colyme: Они и этого нарика будут прятать? Это уже сюр какой-то.
neyexo 23 июля 2018 | 12:01
honduras_na_colyme: находка пузыря говорит только о том, что найден пузырек.
Это не противоречит версии ТВ о том, что Портон Даун сам все организовал
sniper777 23 июля 2018 | 12:28
honduras_na_colyme: А мы не сомневаемся, то это мохнатые руки рашистского гестапо, которые скоро придут к тебе ночью и задушат тебя в люле! Так что бойся пидарасик - он уже идут к тебе))))))
sskull 23 июля 2018 | 12:30
honduras_na_colyme: Пузырёк то не от духов " Красная Москва", а то мне удивительно, как по пузырьку можно страну определить, если духи , допустим были французские и продавались по всему миру?
Че у вас кастрюлеголовых по этому поводу методичку выпустили?)))
glotov 23 июля 2018 | 11:41
Сейчас перед британцами три задачи:
1 Установить отравителя
2 Сделать так, чтобы отравитель оказался связан с Россией
3 Сделать так, чтобы обвинение выглядело более-менее убедительно.
Каждую задачу по отдельности решить просто, а вот все вместе - совершенно безнадежное дело.
serg4422 23 июля 2018 | 11:52
говорят,у него даже эрекция улучшилась после приёма новичка.
sg91 23 июля 2018 | 12:06
serg4422:
Брат говорит? )))
nigelliri56 23 июля 2018 | 12:12
Россия сейчас, как та бабушка из еврейского анекдота за Красную Шапочку, где бабуся, когда ей пришлось расплачиваться за пирожки, начинает рассказывать, что: "Ой вэй, зима совсем скоро, из щелей дует, кран подтекает, топить нечем, крыша прохудилась, денег нет совершенно и вообще, шо ты, внучка, знаешь за эту жизнь". Но внучка упрямо стоит на своем и вполне резонно отвечает: "Ты, бабуль, мне лапшу не вешай. Сказано - с капустой по пять, с мясом по восемь!"
ermakda 23 июля 2018 | 12:22
Намешают всякого пойла в одном флаконе, а потом, отравили их, видете ли. Пить надо меньше.