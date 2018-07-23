Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении прокуроров и судей Литвы

Они обвиняются в необоснованном привлечении к ответственности бывших военнослужащих СССР по событиям в Вильнюсе в 1991 году. Как сказала ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко, с 2006 года должностными лицами Генпрокуратуры и суда Литовской республики осуществляется уголовное преследование шестидесяти бывших военнослужащих Вооружённых Сил СССР, значительна часть которых – граждане России.