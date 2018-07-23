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11:32, 23 июля 2018

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении прокуроров и судей Литвы

Они обвиняются в  необоснованном привлечении к ответственности бывших военнослужащих СССР по событиям в Вильнюсе в 1991 году. Как сказала ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко, с 2006 года должностными лицами Генпрокуратуры и суда Литовской республики осуществляется уголовное преследование шестидесяти бывших военнослужащих Вооружённых Сил СССР, значительна часть которых – граждане России.

Комментарии

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gs1112 23 июля 2018 | 11:40

По нынешним правителям России Нюренберг плачет, а они все пыжатся изобразить из себя законников.

serg4422 23 июля 2018 | 11:56

gs1112: а за палестинских детишек кто ответит?

idruker 23 июля 2018 | 12:04

serg4422: их палестинские же родители.

dorin1987 23 июля 2018 | 12:04

gs1112: / в Вильнюсе в 1991 году/ - Ого! Да СК делом занят! Молодцы.

satttana_perrrkele 23 июля 2018 | 11:42

Даже если пропустить то, что судили подонков, совершивших преступления против гражданских лиц, то стоило бы учесть:
судьи и прокуроры Литвы исполняли свои обязанности в соответствии с законами ЛИТВЫ.
И не козлорожим дебилам из приграничного недогосударства возбуждаться

drgonish 23 июля 2018 | 11:44

satttana_perrrkele:
{И не козлорожим дебилам из приграничного недогосударства возбуждаться}

Ну дыг и не возбуждайся.

tks 23 июля 2018 | 11:55

drgonish: Так вы, скрепопуты и возбудились. Совканы, серпом упоротые, молотом пришибленные. Коси-забей ;')))

andre_klimov 23 июля 2018 | 12:04

satttana_perrrkele:
Они не оригинальны. Эта история заимствована ими с иранского образца - где по законам шариата приговаривали к смерти тех судей в других странах, которые судили разных шиитских террористов. Не знаю, разивается ли сейчас Иран, но то, что Россия деградирует - уже слишком очевидно, к сожалению.
С другой стороны СК опять продемонтстрировал полное незнание собственных законов и собственной юрисдикции. И это означает, что этот факт обязательно будет поднят любым адвокатом при любом международном разбирательстве, где появятся уши СК.

Черномырдин сформулировал, как всё происходит, а Лавров - почему. :))

semper_fidelis 23 июля 2018 | 12:12

andre_klimov: Что там за история с Эйхманом была, не припомните?

andre_klimov 23 июля 2018 | 12:33

semper_fidelis:
Напомню. Эйхмана защищал тот же немецкий защитник (адвокат доктор Р. Серватиус), что и в Нюренбергском трибунале. И тоже пытался сослаться на неподсудность. Но после разьяснения Секретариата Ньюрнбергского Трибунала о юрисдикции судов, рассматривающих преступления, квалифицированнэ Ньюрнбергским процессом - вопрос отпал. Преступления, квалифицированные международным судебным органом (Ньюренбергским Трибуналам) могут рассматриваться экстерриториально либо по месту ответчика, либо по месту истца. Этот принцип
так же закреплён, как и принцип "без срока давности". Поэтому до сих пор остатки нацистких преступников судят по всему миру, а не только в Германии.

tverboul 23 июля 2018 | 12:46

semper_fidelis:
Помним. И напоминаем, что судьба Эйхмана может повториться для русских эйхманов.

vsexnezabanite 23 июля 2018 | 12:10

satttana_perrrkele: придурок, военные то же выполняли свои обязанности в соответствии с ЗАКОНОМ СССР и если бы не мудак горбачев ...

andre_klimov 23 июля 2018 | 12:26

vsexnezabanite:
Что ж ты подписываешься первым словом? Подпись надо ставить в конце.
А теперь вспомни, что руководство СССР и лично Горбачёв наотрез отрицали свою причастность к попытке государственного переворота. Более того, её не только осудили остававшиеся тогда в составе Союза республик, но и и Моссовет и Ленсовет. Если военные самовольно пытаются устроить госпереворот силами иностранной армии в независимой стране, они - военные преступники. Впрочем, тебя это не смущает, похоже.

hunterhead 23 июля 2018 | 12:28

vsexnezabanite: "придурок, военные то же выполняли свои обязанности в соответствии с ЗАКОНОМ СССР"

Где в законе СССР написано, что можно убивать безоружных людей?

bozk 23 июля 2018 | 11:43

Хороший анекдот

zumerxxx 23 июля 2018 | 11:49

в россии больше заняться не чем ? идиоты

tks 23 июля 2018 | 11:50

Вместо чтобы реальными делами заниматься, маются "делами давно минувших дней", которые к тому же ещё и с дурным привкусом. Лишь бы перед Главнонасекомствующим выслужиться!

seryj_wolk 23 июля 2018 | 12:03

tks: Должны же рфики миром править. Хотя бы виртуально, если реально не получается.

serg4422 23 июля 2018 | 11:54

от Русского Правосудия не уйдет ни одна собака.

punyoshohlai 23 июля 2018 | 11:57

serg4422: не уйдет ни одна собака

Это что, всех съедят?!

serg4422 23 июля 2018 | 12:01

punyoshohlai: повесят.

tks 23 июля 2018 | 12:23

serg4422: А тебя первого? На рояльной струне?

hunterhead 23 июля 2018 | 12:03

serg4422: "от Русского Правосудия не уйдет ни одна собака."

Вот вы зачем так про Путена, serg4422? :-D

idruker 23 июля 2018 | 12:09

serg4422: О да! Ни одна несчастная собака не уйдет. Зато слоны с удивлением посмотрят на истеричные дерганья Русского Правосудия и пойдут себе дальше, если не побрезгуют двинуть ногой по его наглой роже

serg4422 23 июля 2018 | 12:16

idruker: не так уж сложно слона завалить,доложу я вам,сударь.

idruker 23 июля 2018 | 12:21

serg4422: тебе угодно пожонглировать словами? Ну и хрен с тобой - жонглируй. Ты ведь все прекрасно понял.

serg4422 23 июля 2018 | 12:25

idruker: ты имеешь ввиду республиканскую партию? так мы, вон, на выборах их кандидата протолкнули в президенты.

idruker 23 июля 2018 | 12:27

serg4422: нет, болван, я имею в виду известную аллегорию из басни Крылова. Не кривляйся на публике - это неприлично

serg4422 23 июля 2018 | 12:31

idruker: зачем мне сказки? я говорю о реалполитик... драть будем в хвост и гриву...

idruker 23 июля 2018 | 12:35

serg4422: знаешь чем отличается моська от слона? Моська очень много лает, а слон молча делает свое дело. Очень уж много визга и многозначительных угроз в твоих речах - но это не от силы, а от бессилия. За сим расшаркиваюсь.

tks 23 июля 2018 | 12:57

Вау, так ты, значит, Реалполитик, исщо и лошадь драл? И так все 4422 раза?

tks 23 июля 2018 | 12:13

serg4422: Не уйдешь и ты, 4422. Это номер твоего агентурного дела?

serg4422 23 июля 2018 | 12:18

tks: не будь бабой,не вынюхивай.

tks 23 июля 2018 | 12:55

serg4422: Я не вынюхиваю, я знаю.
Так ты мало того, что сексот, так ещё и женоненавистник? Надо же, не успел школу закончить, а уже такой упоротый наглухо кадр ;')))

zhrv 23 июля 2018 | 11:54

- "значительна часть которых – граждане России."

Знакомая история, кому выдают российское гражданство, и для чего. Кстати, друга то нашего, и новообретенного гражданина, Депардье, нашли уже?

ed10075 23 июля 2018 | 12:00

Опять политика...
Уместен вопрос, а чего вы спали 12 лет, если это по вашим понятия преступление? Ждали истечения срока давности?

ruderpost 23 июля 2018 | 12:06

интересно как эти литовские прокуроры и судьи чихать будут на СК просто так или с присвистом?

semper_fidelis 23 июля 2018 | 12:14

ruderpost: Уголовное дело - приговор - Интерпол - международный розыск. Куда ни приедет, будут задерживать до выяснения.
А с учётом того, что англосаксы запросто сдают бывших союзников. в которых отпала надобность, то тем более интересно.

punyoshohlai 23 июля 2018 | 12:21

semper_fidelis: Уголовное дело - приговор - Интерпол - международный розыск

Ну ладно, первые два шага реализуют. Это внутренний продукт.
А дальше-то запор. В желудочно-кишечном смысле.

andre_klimov 23 июля 2018 | 12:43

punyoshohlai:
Интерпол уже не так давно предупредил Россию, что её членство будет пересмотрено, если она будет и дальше подавать "политические" и заведомо неправомочные запросы и при этом саботировать исполнение ордеров на своей территории. В качестве возможной меры уже предложено лишить аккредитации российское бюро, по аналогии с РУСАДА. Задолбались они уже базу чистить от российского дерьма.

andre_klimov 23 июля 2018 | 12:45

andre_klimov:
Упс, по ошибке ответил не туда. Это было semper_fidelis адресовано...

hunterhead 23 июля 2018 | 12:24

semper_fidelis: "Интерпол - международный розыск. Куда ни приедет, будут задерживать до выяснения."

Ну, если только в ваших мокрых мечтах, semper_fidelis...:-D

tks 23 июля 2018 | 12:52

semper_fidelis: А как там "дело 1000 трупов в Цхинвали", продвигается успешно, "медленно, но верно"? Когда же суд?

shoorah 23 июля 2018 | 12:27

Хана Девлет Гирея за сожжение Москвы не пора привлечь?

nikwgs 23 июля 2018 | 12:28

А вот против прокуроров и судей РФ, которые стряпают дела и выносят противозаконные приговоры в отношении оппозиционеров (что уже ни раз подтверждено независимыми судьями ЕСПЧ), действительно будут возбуждены законные уголовные дела! Сушите сухари!

tverboul 23 июля 2018 | 12:42

Выставили себя на посмешище? Подумаешь! Русскому СК не привыкать. Осталось только за вести уголовное дело против прокуроров и судей США за преследование бедной-несчастной гражданки РФ Бутиной. Вот посмеемся!

А чего мелочиться - давайте откроем уголовные дела против всех прокуроров и судей всех стран по периметру РФ. И за периметром тоже. Заведем, скажем, уголовное дело против Высшего Суда Великобритании - а чего они? И против Международного гаагского трибунала - по этим-то давно Бутырка плачет.

tks 23 июля 2018 | 12:50

tverboul: Это не русский СК, а путинский СК. Две большие разницы, как говорят у вас в Одессе ;)))

nikwgs 23 июля 2018 | 12:57

И надеюсь, не через 21 год, как против литовцев, а значительно раньше!

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