Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении прокуроров и судей Литвы
Они обвиняются в необоснованном привлечении к ответственности бывших военнослужащих СССР по событиям в Вильнюсе в 1991 году. Как сказала ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко, с 2006 года должностными лицами Генпрокуратуры и суда Литовской республики осуществляется уголовное преследование шестидесяти бывших военнослужащих Вооружённых Сил СССР, значительна часть которых – граждане России.
Комментарии48
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gs1112 23 июля 2018 | 11:40
По нынешним правителям России Нюренберг плачет, а они все пыжатся изобразить из себя законников.
serg4422 23 июля 2018 | 11:56
gs1112: а за палестинских детишек кто ответит?
idruker 23 июля 2018 | 12:04
serg4422: их палестинские же родители.
dorin1987 23 июля 2018 | 12:04
gs1112: / в Вильнюсе в 1991 году/ - Ого! Да СК делом занят! Молодцы.
satttana_perrrkele 23 июля 2018 | 11:42
Даже если пропустить то, что судили подонков, совершивших преступления против гражданских лиц, то стоило бы учесть:
судьи и прокуроры Литвы исполняли свои обязанности в соответствии с законами ЛИТВЫ.
И не козлорожим дебилам из приграничного недогосударства возбуждаться
drgonish 23 июля 2018 | 11:44
satttana_perrrkele:
{И не козлорожим дебилам из приграничного недогосударства возбуждаться}
Ну дыг и не возбуждайся.
tks 23 июля 2018 | 11:55
drgonish: Так вы, скрепопуты и возбудились. Совканы, серпом упоротые, молотом пришибленные. Коси-забей ;')))
andre_klimov 23 июля 2018 | 12:04
satttana_perrrkele:
Они не оригинальны. Эта история заимствована ими с иранского образца - где по законам шариата приговаривали к смерти тех судей в других странах, которые судили разных шиитских террористов. Не знаю, разивается ли сейчас Иран, но то, что Россия деградирует - уже слишком очевидно, к сожалению.
С другой стороны СК опять продемонтстрировал полное незнание собственных законов и собственной юрисдикции. И это означает, что этот факт обязательно будет поднят любым адвокатом при любом международном разбирательстве, где появятся уши СК.
Черномырдин сформулировал, как всё происходит, а Лавров - почему. :))
semper_fidelis 23 июля 2018 | 12:12
andre_klimov: Что там за история с Эйхманом была, не припомните?
andre_klimov 23 июля 2018 | 12:33
semper_fidelis:
Напомню. Эйхмана защищал тот же немецкий защитник (адвокат доктор Р. Серватиус), что и в Нюренбергском трибунале. И тоже пытался сослаться на неподсудность. Но после разьяснения Секретариата Ньюрнбергского Трибунала о юрисдикции судов, рассматривающих преступления, квалифицированнэ Ньюрнбергским процессом - вопрос отпал. Преступления, квалифицированные международным судебным органом (Ньюренбергским Трибуналам) могут рассматриваться экстерриториально либо по месту ответчика, либо по месту истца. Этот принцип
так же закреплён, как и принцип "без срока давности". Поэтому до сих пор остатки нацистких преступников судят по всему миру, а не только в Германии.
tverboul 23 июля 2018 | 12:46
semper_fidelis:
Помним. И напоминаем, что судьба Эйхмана может повториться для русских эйхманов.
vsexnezabanite 23 июля 2018 | 12:10
satttana_perrrkele: придурок, военные то же выполняли свои обязанности в соответствии с ЗАКОНОМ СССР и если бы не мудак горбачев ...
andre_klimov 23 июля 2018 | 12:26
vsexnezabanite:
Что ж ты подписываешься первым словом? Подпись надо ставить в конце.
А теперь вспомни, что руководство СССР и лично Горбачёв наотрез отрицали свою причастность к попытке государственного переворота. Более того, её не только осудили остававшиеся тогда в составе Союза республик, но и и Моссовет и Ленсовет. Если военные самовольно пытаются устроить госпереворот силами иностранной армии в независимой стране, они - военные преступники. Впрочем, тебя это не смущает, похоже.
hunterhead 23 июля 2018 | 12:28
vsexnezabanite: "придурок, военные то же выполняли свои обязанности в соответствии с ЗАКОНОМ СССР"
Где в законе СССР написано, что можно убивать безоружных людей?
bozk 23 июля 2018 | 11:43
Хороший анекдот
zumerxxx 23 июля 2018 | 11:49
в россии больше заняться не чем ? идиоты
tks 23 июля 2018 | 11:50
Вместо чтобы реальными делами заниматься, маются "делами давно минувших дней", которые к тому же ещё и с дурным привкусом. Лишь бы перед Главнонасекомствующим выслужиться!
seryj_wolk 23 июля 2018 | 12:03
tks: Должны же рфики миром править. Хотя бы виртуально, если реально не получается.
serg4422 23 июля 2018 | 11:54
от Русского Правосудия не уйдет ни одна собака.
punyoshohlai 23 июля 2018 | 11:57
serg4422: не уйдет ни одна собака
Это что, всех съедят?!
serg4422 23 июля 2018 | 12:01
punyoshohlai: повесят.
tks 23 июля 2018 | 12:23
serg4422: А тебя первого? На рояльной струне?
hunterhead 23 июля 2018 | 12:03
serg4422: "от Русского Правосудия не уйдет ни одна собака."
Вот вы зачем так про Путена, serg4422? :-D
idruker 23 июля 2018 | 12:09
serg4422: О да! Ни одна несчастная собака не уйдет. Зато слоны с удивлением посмотрят на истеричные дерганья Русского Правосудия и пойдут себе дальше, если не побрезгуют двинуть ногой по его наглой роже
serg4422 23 июля 2018 | 12:16
idruker: не так уж сложно слона завалить,доложу я вам,сударь.
idruker 23 июля 2018 | 12:21
serg4422: тебе угодно пожонглировать словами? Ну и хрен с тобой - жонглируй. Ты ведь все прекрасно понял.
serg4422 23 июля 2018 | 12:25
idruker: ты имеешь ввиду республиканскую партию? так мы, вон, на выборах их кандидата протолкнули в президенты.
idruker 23 июля 2018 | 12:27
serg4422: нет, болван, я имею в виду известную аллегорию из басни Крылова. Не кривляйся на публике - это неприлично
serg4422 23 июля 2018 | 12:31
idruker: зачем мне сказки? я говорю о реалполитик... драть будем в хвост и гриву...
idruker 23 июля 2018 | 12:35
serg4422: знаешь чем отличается моська от слона? Моська очень много лает, а слон молча делает свое дело. Очень уж много визга и многозначительных угроз в твоих речах - но это не от силы, а от бессилия. За сим расшаркиваюсь.
tks 23 июля 2018 | 12:57
Вау, так ты, значит, Реалполитик, исщо и лошадь драл? И так все 4422 раза?
tks 23 июля 2018 | 12:13
serg4422: Не уйдешь и ты, 4422. Это номер твоего агентурного дела?
serg4422 23 июля 2018 | 12:18
tks: не будь бабой,не вынюхивай.
tks 23 июля 2018 | 12:55
serg4422: Я не вынюхиваю, я знаю.
Так ты мало того, что сексот, так ещё и женоненавистник? Надо же, не успел школу закончить, а уже такой упоротый наглухо кадр ;')))
zhrv 23 июля 2018 | 11:54
- "значительна часть которых – граждане России."
Знакомая история, кому выдают российское гражданство, и для чего. Кстати, друга то нашего, и новообретенного гражданина, Депардье, нашли уже?
ed10075 23 июля 2018 | 12:00
Опять политика...
Уместен вопрос, а чего вы спали 12 лет, если это по вашим понятия преступление? Ждали истечения срока давности?
ruderpost 23 июля 2018 | 12:06
интересно как эти литовские прокуроры и судьи чихать будут на СК просто так или с присвистом?
semper_fidelis 23 июля 2018 | 12:14
ruderpost: Уголовное дело - приговор - Интерпол - международный розыск. Куда ни приедет, будут задерживать до выяснения.
А с учётом того, что англосаксы запросто сдают бывших союзников. в которых отпала надобность, то тем более интересно.
punyoshohlai 23 июля 2018 | 12:21
semper_fidelis: Уголовное дело - приговор - Интерпол - международный розыск
Ну ладно, первые два шага реализуют. Это внутренний продукт.
А дальше-то запор. В желудочно-кишечном смысле.
andre_klimov 23 июля 2018 | 12:43
punyoshohlai:
Интерпол уже не так давно предупредил Россию, что её членство будет пересмотрено, если она будет и дальше подавать "политические" и заведомо неправомочные запросы и при этом саботировать исполнение ордеров на своей территории. В качестве возможной меры уже предложено лишить аккредитации российское бюро, по аналогии с РУСАДА. Задолбались они уже базу чистить от российского дерьма.
andre_klimov 23 июля 2018 | 12:45
andre_klimov:
Упс, по ошибке ответил не туда. Это было semper_fidelis адресовано...
hunterhead 23 июля 2018 | 12:24
semper_fidelis: "Интерпол - международный розыск. Куда ни приедет, будут задерживать до выяснения."
Ну, если только в ваших мокрых мечтах, semper_fidelis...:-D
tks 23 июля 2018 | 12:52
semper_fidelis: А как там "дело 1000 трупов в Цхинвали", продвигается успешно, "медленно, но верно"? Когда же суд?
shoorah 23 июля 2018 | 12:27
Хана Девлет Гирея за сожжение Москвы не пора привлечь?
nikwgs 23 июля 2018 | 12:28
А вот против прокуроров и судей РФ, которые стряпают дела и выносят противозаконные приговоры в отношении оппозиционеров (что уже ни раз подтверждено независимыми судьями ЕСПЧ), действительно будут возбуждены законные уголовные дела! Сушите сухари!
tverboul 23 июля 2018 | 12:42
Выставили себя на посмешище? Подумаешь! Русскому СК не привыкать. Осталось только за вести уголовное дело против прокуроров и судей США за преследование бедной-несчастной гражданки РФ Бутиной. Вот посмеемся!
А чего мелочиться - давайте откроем уголовные дела против всех прокуроров и судей всех стран по периметру РФ. И за периметром тоже. Заведем, скажем, уголовное дело против Высшего Суда Великобритании - а чего они? И против Международного гаагского трибунала - по этим-то давно Бутырка плачет.
tks 23 июля 2018 | 12:50
tverboul: Это не русский СК, а путинский СК. Две большие разницы, как говорят у вас в Одессе ;)))
nikwgs 23 июля 2018 | 12:57
И надеюсь, не через 21 год, как против литовцев, а значительно раньше!