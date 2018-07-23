Взрыв газа произошёл на Волжском судоремонтном заводе в Волгоградской области
В результате 3 человека погибли и по меньшей мере четверо пострадали. Раненые доставлены в больницу Волгограда, их состояние удовлетворительное, сообщили ТАСС в Комитете здравоохранения Волгоградской области.
Комментарии13
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tvitov66 23 июля 2018 | 11:39
Обычно пишут "хлопок газа", а тут "взрыв газа" ... значит дела куда более серьёзнее
ly4_sveta 23 июля 2018 | 13:14
tvitov66: Ну, да... Страна в кольце врагов. Кругом шпионы,
вредители и предатели с врагами народа.
ly4_sveta 23 июля 2018 | 11:54
Почему раненые? Там война, что ли?
В мирное время людей с травмами называют
пострадавшими.
tvitov66 23 июля 2018 | 12:22
ly4_sveta: это война с проклятым Западом! Или вы думаете что раз Обама откинулся то он не виноват?
tks 23 июля 2018 | 12:32
ly4_sveta: По сообщению, тут не только раненные, а даже погибшие есть...
polikarpich 23 июля 2018 | 12:36
tks: Мог бы и я там работать. Была вакансия сварщика, и не раз. Только далековато, поэтому и не пошёл.
Как говорится, на их месте мог бы быть я.
serg4422 23 июля 2018 | 11:58
сто пудов это диверсия. там надо хорошенько следственным органам поработать. пейсоны по всей стране вредительством занимаются...
polikarpich 23 июля 2018 | 12:05
serg4422: Какая ещё диверсия? Просто очередной идиотизм. Даже не работая там, могу это точно утверждать. Я знаю другие наши предприятия.
serg4422 23 июля 2018 | 12:12
polikarpich: следствие разберётся.
tvitov66 23 июля 2018 | 12:24
serg4422: ну да, ешё одного-двух 74-х летних пенсионеров примут ... что б не нарушать традиций и помочь ПФ РФ
sparky 23 июля 2018 | 12:49
serg4422: Какое еще следствие? Следствие занято литовскими судьями и прокурорами, не до своих погибших и раненых.
Раз нумерной идиот сказал, что диверсия, значит диверсия. Трамп через твиттер взорвал, ясно же.
tks 23 июля 2018 | 12:30
serg4422: Диверсия или вредительство? Ты сначала разберись, а то это разные статьи. Визитку Яроша нашел уже? В Следком отнес?
tks 23 июля 2018 | 12:28
При Сталине подобных случаев было много, из-за полной некомпетентности и непрофессионализма. Усатая тварь придумала прекрасный способ это скрыть: все происшествия объявлялись вредительством и диверсиями.
Интересно, пойдет по этому пути Главнонасекомствующий?