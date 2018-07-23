СК закрыл уголовное дело в отношении главы штаба Алексея Навального в Кемерове Ксении Пахомовой

Об этом сама активистка рассказала в своём блоге, добавив, что дело было закрыто за отсутствием события преступления.

Пахомову обвиняли в неуважении к суду. Поводом стало видео, в котором активистка рассказывала о ходе судебного разбирательства по делу одного из местных блогеров и указывала на нарушения.