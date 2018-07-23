СК закрыл уголовное дело в отношении главы штаба Алексея Навального в Кемерове Ксении Пахомовой
Об этом сама активистка рассказала в своём блоге, добавив, что дело было закрыто за отсутствием события преступления.
Пахомову обвиняли в неуважении к суду. Поводом стало видео, в котором активистка рассказывала о ходе судебного разбирательства по делу одного из местных блогеров и указывала на нарушения.
Комментарии4
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romashka__ 23 июля 2018 | 12:03
Нарушения в судебной практике против оппозиции - дело святое. Без этих нарушений рухнет система.
srk2658lu 23 июля 2018 | 12:08
Попугали и отпустили..
Избитый приём.
tks 23 июля 2018 | 12:10
Надо же, Следком - сама Законность! В кои веки!
zver777 23 июля 2018 | 12:32
"закрыл уголовное дело в отношении главы штаба" Штабисты х..еновы.
Все эти проходимцы должны лес валить в Сибири, их штабом должен быть барак. Хоть какая то польза была бы.
Жаль, что не 37-й.