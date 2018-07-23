6 сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 задержали из-за видео с пытками заключённого
Об этом сообщает РИА со ссылкой на Следственный комитет. При этом имена задержанных в ведомстве не сообщают. Ранее стало известно, что руководство колонии отстранило от работы в связи с инцидентом 17 человек.
«Новая газета» опубликовала видео запись пыток заключённого Евгения Макарова, сделанную на портативный регистратор сотрудника ФСИН.
Тем временем правозащитный фонд «Общественный вердикт» сообщил о том, что адвокат Ирина Бирюкова, которая достала запись с пытками, спешно покинула Россию из-за угроз. На имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина направлено её заявление с просьбой обеспечить ей и её семье меры государственной защиты.
Комментарии28
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garik57 23 июля 2018 | 11:43
А руководство колонии,разумеется, ни сном,ни духом...
luger_max_otto 23 июля 2018 | 11:46
И тамошний ОНК из вертухаев по жизни.
merelymy 23 июля 2018 | 11:58
Вертухаль, равняйсь... смирна, к пыткам готовьс, наплечо.
Отдать концы.
astet 23 июля 2018 | 12:05
garik57: garik57: А руководство
должно сидеть в соседней камере,
поскольку оно
"в ручном режиме"
руководило этой гестаповской лабораторией!
tks 23 июля 2018 | 11:43
А то, что о подобных издевательствах ещё год назад сообщалось, и это в учреждениях ФСИН норма, ни Следком, ни прокурятину не торкнуло?
cattt 23 июля 2018 | 11:59
tks: Все пытки совершались с ведома администрации, а возможно по ее приказу, в Раше жестокость признак законности.
vlad2 23 июля 2018 | 12:21
cattt: а судить их будут по закону о неразглашении гостайны ( пытки ), допустили утечку важной информации в массмедиа.
croaker 23 июля 2018 | 11:44
Руководство колонии теперь будет делать всё, чтобы свою ж... сохрнить, и играть в незнвнку.
zumerxxx 23 июля 2018 | 11:46
на кол уродов
zhrv 23 июля 2018 | 11:50
Наверно главный вопрос "органов" - кто слил запись? Потому адвокату и приходится спасаться, и спасать источник.
mikescholar 23 июля 2018 | 11:52
Ну и кого же задержали из-за видео 6 сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 ?
r88w556xl4 23 июля 2018 | 11:52
Для справки, кто тот "несчастный", которого избивают в видео.
Инцидент произошел 29 июня 2017 года с заключенным Евгением Макаровым.
Зюзинский районный суд вынес приговор банде «черных риелторов» во главе с бывшим участковым Евгением Макаровым.
По данным следствия, лидер банды Макаров вместе с сообщниками выкупал доли в квартирах, затем заселял туда своих людей, которые оказывали давление на собственников с целью вынудить их расстаться с жильем по минимальной цене. Полицейского задержали в июле 2015 года. На тот момент на Макарова и его мать было оформлено 24 доли в московских квартирах.
cattt 23 июля 2018 | 12:02
r88w556xl4: На случай нарушения режима в СТК существуют карцеры, посади туда и пусть кукует.
alpanf 23 июля 2018 | 12:05
r88w556xl4: Для справки, Ильдар Дадие не был "Чёрным риэлтором" , а был и остаётся честным и порядочным человеком, но ФСИНовцы его так же пытали и издевались.
r88w556xl4 23 июля 2018 | 12:16
alpanf: Здесь конкретный случай с конкретным человеком, а не "другой", и в этом конкретном случае к избиваемому у меня нет никакого сочувствия. По-хорошему, его расстрелять бы надо за то, что он сделал, как это бы и случилось в СССР. В США сел бы пожизненно. А у нас он ещё и выйдет по условно-досрочному через несколько лет, и дальше будет ломать судьбы людей, потому что ни к чему другому такие люди не способны
polikarpich 23 июля 2018 | 12:22
r88w556xl4: А в "другом" случае ты бы обязательно посочувствовал, выжал слезинку бы...
Или вышел бы на митинг? Или хотя бы лайкнул и подписался в какой-нибудь петиции?
vinny_vega 23 июля 2018 | 12:59
r88w556xl4: Скажи точно, за что в США сел бы риэлтор кторый честно покупает объект по частям? Подчеркиваю, он покупает и продает свое, а не чужое, как 99% риелторов-посредников в твоей росии. В росии «риэлторы» продают не свое, продают чужое, они просто раздувают рынок по цене, судить в США стали бы их.
bugbugbug 23 июля 2018 | 12:13
r88w556xl4: ну избивали его явно не из жалости к тем, у кого он отжал квартиры. Подобным образом могут обработать любого, попавшего в застенки, не важно за что он там оказался.
polikarpich 23 июля 2018 | 12:19
r88w556xl4: И этот крендель постоянно тут льёт слёзы и размазывает сопли про "нехороших фофыстов, которые людей убивают"?!!!
idruker 23 июля 2018 | 12:19
r88w556xl4: Ты либо брехун, либо лопух, либо и то и другое. Это не тот Евгений Марков. И вообще, какой бы это ни был Марков, это не оправдание обыкновенному садизму - мог бы и сам сообразить
vlabumur 23 июля 2018 | 12:19
r88w556xl4:Для справки, кто тот "несчастный",
+++++++++++++++++++++++++++++
Да кто бы он не был,
Преступления они совершали против закона то есть против всех нас.
Закон стоит на страже всех. даже преступников и последних негодяев.
А ИНАЧЕ МЫ МАФИЯ.
vinny_vega 23 июля 2018 | 12:45
r88w556xl4: А в чем состав преступления?? Выкупал по частям, продавал полностью. Что законом запрещено?
vasya_von_smetankin 23 июля 2018 | 12:00
Извинятся, секретно наградят и отпустят на пенсию в 40 лет.
На то она и Духовность.
ed10075 23 июля 2018 | 12:07
Вялая реакция бастрыкинской конторы - прямое свидетельство того, что ролик с пытками вскрыл систему работы так называемых правоохранительных органов. Пытки сегодня являются составной частью предварительного следствия и уголовного наказания в нашей стране.
polikarpich 23 июля 2018 | 12:15
Так задержали из-за видео или из-за пыток?
nns33 23 июля 2018 | 12:35
polikarpich: Самое неприятное для "системы" в том,что это видео придали гласности. Хочешь,не хочешь,а реагировать надо. Сколько раз о беспредели говорят и сами заключённые,и их родственники,и правозащитники,но создаются комиссии,которые сами себя проверяют. В итоге : не подтверждается факт насилия.Сейчас будут искать тех,кто снимал,кто передал и выложил доказательство. Сделают всё,чтобы "система" стала более закрытой.Такое не должно "видеть свет".
a_111111 23 июля 2018 | 12:25
Я уверен, того кто сделал видео задержали первым...
neyexo 23 июля 2018 | 12:30
ничего страшного, всех отпустят, когда все стихнет
данные не подтвердятся
установить причастность будет невозможным
а потом вернутся к своей работе