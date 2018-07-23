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11:30, 23 июля 2018

6 сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 задержали из-за видео с пытками заключённого

Об этом сообщает РИА со ссылкой на Следственный комитет. При этом имена задержанных в ведомстве не сообщают. Ранее стало известно, что руководство колонии отстранило от работы в связи с инцидентом 17 человек.

«Новая газета» опубликовала видео запись пыток заключённого Евгения Макарова, сделанную на портативный регистратор сотрудника ФСИН.

Тем временем правозащитный фонд «Общественный вердикт» сообщил о том, что адвокат Ирина Бирюкова, которая достала запись с пытками, спешно покинула Россию из-за угроз. На имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина направлено её заявление с просьбой обеспечить ей и её семье меры государственной защиты.

Комментарии

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garik57 23 июля 2018 | 11:43

А руководство колонии,разумеется, ни сном,ни духом...

luger_max_otto 23 июля 2018 | 11:46

И тамошний ОНК из вертухаев по жизни.

merelymy 23 июля 2018 | 11:58

Вертухаль, равняйсь... смирна, к пыткам готовьс, наплечо.
Отдать концы.

astet 23 июля 2018 | 12:05

garik57: garik57: А руководство
должно сидеть в соседней камере,
поскольку оно
"в ручном режиме"
руководило этой гестаповской лабораторией!

tks 23 июля 2018 | 11:43

А то, что о подобных издевательствах ещё год назад сообщалось, и это в учреждениях ФСИН норма, ни Следком, ни прокурятину не торкнуло?

cattt 23 июля 2018 | 11:59

tks: Все пытки совершались с ведома администрации, а возможно по ее приказу, в Раше жестокость признак законности.

vlad2 23 июля 2018 | 12:21

cattt: а судить их будут по закону о неразглашении гостайны ( пытки ), допустили утечку важной информации в массмедиа.

croaker 23 июля 2018 | 11:44

Руководство колонии теперь будет делать всё, чтобы свою ж... сохрнить, и играть в незнвнку.

zumerxxx 23 июля 2018 | 11:46

на кол уродов

zhrv 23 июля 2018 | 11:50

Наверно главный вопрос "органов" - кто слил запись? Потому адвокату и приходится спасаться, и спасать источник.

mikescholar 23 июля 2018 | 11:52

Ну и кого же задержали из-за видео 6 сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 ?

r88w556xl4 23 июля 2018 | 11:52

Для справки, кто тот "несчастный", которого избивают в видео.


Инцидент произошел 29 июня 2017 года с заключенным Евгением Макаровым.

Зюзинский районный суд вынес приговор банде «черных риелторов» во главе с бывшим участковым Евгением Макаровым.

По данным следствия, лидер банды Макаров вместе с сообщниками выкупал доли в квартирах, затем заселял туда своих людей, которые оказывали давление на собственников с целью вынудить их расстаться с жильем по минимальной цене. Полицейского задержали в июле 2015 года. На тот момент на Макарова и его мать было оформлено 24 доли в московских квартирах.

cattt 23 июля 2018 | 12:02

r88w556xl4: На случай нарушения режима в СТК существуют карцеры, посади туда и пусть кукует.

alpanf 23 июля 2018 | 12:05

r88w556xl4: Для справки, Ильдар Дадие не был "Чёрным риэлтором" , а был и остаётся честным и порядочным человеком, но ФСИНовцы его так же пытали и издевались.

r88w556xl4 23 июля 2018 | 12:16

alpanf: Здесь конкретный случай с конкретным человеком, а не "другой", и в этом конкретном случае к избиваемому у меня нет никакого сочувствия. По-хорошему, его расстрелять бы надо за то, что он сделал, как это бы и случилось в СССР. В США сел бы пожизненно. А у нас он ещё и выйдет по условно-досрочному через несколько лет, и дальше будет ломать судьбы людей, потому что ни к чему другому такие люди не способны

polikarpich 23 июля 2018 | 12:22

r88w556xl4: А в "другом" случае ты бы обязательно посочувствовал, выжал слезинку бы...
Или вышел бы на митинг? Или хотя бы лайкнул и подписался в какой-нибудь петиции?

vinny_vega 23 июля 2018 | 12:59

r88w556xl4: Скажи точно, за что в США сел бы риэлтор кторый честно покупает объект по частям? Подчеркиваю, он покупает и продает свое, а не чужое, как 99% риелторов-посредников в твоей росии. В росии «риэлторы» продают не свое, продают чужое, они просто раздувают рынок по цене, судить в США стали бы их.

bugbugbug 23 июля 2018 | 12:13

r88w556xl4: ну избивали его явно не из жалости к тем, у кого он отжал квартиры. Подобным образом могут обработать любого, попавшего в застенки, не важно за что он там оказался.

polikarpich 23 июля 2018 | 12:19

r88w556xl4: И этот крендель постоянно тут льёт слёзы и размазывает сопли про "нехороших фофыстов, которые людей убивают"?!!!

idruker 23 июля 2018 | 12:19

r88w556xl4: Ты либо брехун, либо лопух, либо и то и другое. Это не тот Евгений Марков. И вообще, какой бы это ни был Марков, это не оправдание обыкновенному садизму - мог бы и сам сообразить

vlabumur 23 июля 2018 | 12:19

r88w556xl4:Для справки, кто тот "несчастный",
+++++++++++++++++++++++++++++
Да кто бы он не был,
Преступления они совершали против закона то есть против всех нас.
Закон стоит на страже всех. даже преступников и последних негодяев.
А ИНАЧЕ МЫ МАФИЯ.

vinny_vega 23 июля 2018 | 12:45

r88w556xl4: А в чем состав преступления?? Выкупал по частям, продавал полностью. Что законом запрещено?

vasya_von_smetankin 23 июля 2018 | 12:00

Извинятся, секретно наградят и отпустят на пенсию в 40 лет.
На то она и Духовность.

ed10075 23 июля 2018 | 12:07

Вялая реакция бастрыкинской конторы - прямое свидетельство того, что ролик с пытками вскрыл систему работы так называемых правоохранительных органов. Пытки сегодня являются составной частью предварительного следствия и уголовного наказания в нашей стране.

polikarpich 23 июля 2018 | 12:15

Так задержали из-за видео или из-за пыток?

nns33 23 июля 2018 | 12:35

polikarpich: Самое неприятное для "системы" в том,что это видео придали гласности. Хочешь,не хочешь,а реагировать надо. Сколько раз о беспредели говорят и сами заключённые,и их родственники,и правозащитники,но создаются комиссии,которые сами себя проверяют. В итоге : не подтверждается факт насилия.Сейчас будут искать тех,кто снимал,кто передал и выложил доказательство. Сделают всё,чтобы "система" стала более закрытой.Такое не должно "видеть свет".

a_111111 23 июля 2018 | 12:25

Я уверен, того кто сделал видео задержали первым...

neyexo 23 июля 2018 | 12:30

ничего страшного, всех отпустят, когда все стихнет
данные не подтвердятся
установить причастность будет невозможным
а потом вернутся к своей работе

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