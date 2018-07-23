6 сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 задержали из-за видео с пытками заключённого

Об этом сообщает РИА со ссылкой на Следственный комитет. При этом имена задержанных в ведомстве не сообщают. Ранее стало известно, что руководство колонии отстранило от работы в связи с инцидентом 17 человек.

«Новая газета» опубликовала видео запись пыток заключённого Евгения Макарова, сделанную на портативный регистратор сотрудника ФСИН.



Тем временем правозащитный фонд «Общественный вердикт» сообщил о том, что адвокат Ирина Бирюкова, которая достала запись с пытками, спешно покинула Россию из-за угроз. На имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина направлено её заявление с просьбой обеспечить ей и её семье меры государственной защиты.