В «Роскосмосе» назвали «домыслами» информацию об увольнениях в ЦНИИМаш
В «Роскосмосе» назвали «домыслами» информацию об увольнениях в Центральном научно исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМаш). Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.
В.Устименко назвал информацию об изменениях в кадровом составе ЦНИИМаш «домыслами и слухами». Он уточнил, что в настоящий момент никаких кадровых решений не принято.
«По мере выхода соответствующих распоряжений о смене, уходе и т.д. мы будем всех информировать», — сказал В.Устименко.
Ранее в ЦНИИМаш проводились обыски сотрудниками ФСБ на предмет передачи работниками института сведений о российских гиперзвуковых проектах.
Научный сотрудник ЦНИИмаш 74-летний Виктор Кудрявцев обвиняется в передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО.
Комментарии6
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glotze7 23 июля 2018 | 11:31
Наверное смеялся громко старик, когда его по телефону спрашивали о мультипликационных гиперзвуковых технологиях. Обидел вождя - в кутузку. Поделом.
tvitov66 23 июля 2018 | 11:48
glotze7: а мне жалко старика - всю жизнь горбатился ... и тут сажают за то чего нет - гиперзвуковые технологии
luger_max_otto 23 июля 2018 | 11:33
Первая реакция брехливых рогозинцев предсказуема- "вывсеврете!"
vasya_von_smetankin 23 июля 2018 | 11:33
Конечно, это домыслы.
Зачем передавать американцам технологии, которые у них же и стырены?
put__out 23 июля 2018 | 11:37
Самая страшная тайна в том, что сливать нечего..
grossalexis072018 23 июля 2018 | 12:07
Смысл этого заявления поймут потомки работников "шарашек".. Старик будет сидеть в Лефортово и числится в ЦНИИМаш до окончания и следствия и срока. Сахаров был членом Академии и во время ссылки в Горьком ;))