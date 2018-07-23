В «Роскосмосе» назвали «домыслами» информацию об увольнениях в ЦНИИМаш

В «Роскосмосе» назвали «домыслами» информацию об увольнениях в Центральном научно исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМаш). Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

В.Устименко назвал информацию об изменениях в кадровом составе ЦНИИМаш «домыслами и слухами». Он уточнил, что в настоящий момент никаких кадровых решений не принято.

«По мере выхода соответствующих распоряжений о смене, уходе и т.д. мы будем всех информировать», — сказал В.Устименко.

Ранее в ЦНИИМаш проводились обыски сотрудниками ФСБ на предмет передачи работниками института сведений о российских гиперзвуковых проектах.

Научный сотрудник ЦНИИмаш 74-летний Виктор Кудрявцев обвиняется в передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО.