В Москве сегодня открывается новый женский теннисный турнир

Турнир входит в мировой тур «WTA».

С нынешнего года Москва принимает не один, а два теннисных турнира в сезоне. Помимо Кубка Кремля, который проходит осенью, теперь есть еще и «River Cup». И тут стоит заметить, что этот турнир исключительно женский, зато, что немаловажно, он включен в программу мирового тура WTA. Призовой фонд 750 тысяч долларов, покрытие – грунт. Звезды мировой величины в Москву не приехали. Главные хедлайнеры – немка Юлия Гергенс и юная россиянка Дарья Касаткина. Обе входят в топ-20 мирового рейтинга, Касаткина и вовсе проводит лучший сезон в карьере, она, напомню, играла в четвертьфинале Уимблдона. Еще одна заметная участница – Вера Звонарева, которая получила Уайлд-кард. «River Cup», кстати, не новинка. В Москву этот турнир переехал из шведского Бостада, где проводился в последние семь лет. Призовой фонд после переезда увеличился в три раза.

«River Cup» завершится в воскресение.