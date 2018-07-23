В Москве сегодня открывается новый женский теннисный турнир
Турнир входит в мировой тур «WTA».
С нынешнего года Москва принимает не один, а два теннисных турнира в сезоне. Помимо Кубка Кремля, который проходит осенью, теперь есть еще и «River Cup». И тут стоит заметить, что этот турнир исключительно женский, зато, что немаловажно, он включен в программу мирового тура WTA. Призовой фонд 750 тысяч долларов, покрытие – грунт. Звезды мировой величины в Москву не приехали. Главные хедлайнеры – немка Юлия Гергенс и юная россиянка Дарья Касаткина. Обе входят в топ-20 мирового рейтинга, Касаткина и вовсе проводит лучший сезон в карьере, она, напомню, играла в четвертьфинале Уимблдона. Еще одна заметная участница – Вера Звонарева, которая получила Уайлд-кард. «River Cup», кстати, не новинка. В Москву этот турнир переехал из шведского Бостада, где проводился в последние семь лет. Призовой фонд после переезда увеличился в три раза.
«River Cup» завершится в воскресение.
Комментарии6
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zemljanka 23 июля 2018 | 11:29
Уррра!
Дарье - побед!
danko1 23 июля 2018 | 11:32
zemljanka: Даже за большие деньги не только звезды, но и многие наши теннисистки не желают играть в Москве.
jetsam 23 июля 2018 | 13:12
ну тут и расписание еще - после турнира номер 1 - сразу бежать в москву? зачем?
кости ломать? судя по instagram - все шишки в испании отдыхают. и правильно.
ИГРОКИ http://moscowrivercup.com/players
что касается наших - а кого нет?
касаткина есть (номер1 россии) - уже достаточно. веснина - травма уже давно, пропускает все.
молодежь (Вихлянцева, Калинская) - есть. средний состав.
ЮЛИЯ+севастова+синякова+саснович еще и Дарья. + сестра-левша плишкова
+ сигимунд (интересно, опять в черных гольфах будет?).
= уже достаточно для отрыва пятой точки от дивана и похода на "водный стадион" :)
конечно, хотелось бы.... мне бы.... (совсем не из топ10)
Рыбарикову, Агнешку, Цибулкову, Стрыцову, Анетт....
я бы и на Карлу (рэмбо) с удовольствием сходил бы...
* кста, а кто нашел турнир на тв? :) тайный турнир тайных героев россии... не иначе.
jetsam 23 июля 2018 | 12:10
zemljanka: нефига.
пусть победит Юлия.
zemljanka 23 июля 2018 | 12:12
jetsam: +
jetsam 23 июля 2018 | 12:22
я про этот турнир уже писал у себя :)))))
https://www.facebook.com/moscow.mx/posts/1035596749938347
совок 100%
даже противно. если бы не Юлия - вообще мимо прошел бы.