Глава Совета по правам человека Михаил Федотов сегодня посетит исправительную колонию в Ярославской области
Необходимо выяснить, почему уголовное дело об избиении не появилось еще в прошлом году, когда поступили жалобы. Об этом ранее в интервью «Эху» сказал сам Федотов.
Федотов подчеркнул, что необходимо принять меры по предотвращению подобных ситуаций.
Комментарии3
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polsan 23 июля 2018 | 11:21
Федотов подчеркнул, что необходимо принять меры по предотвращению подобных ситуаций.
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Это очередной трёп или уважаемый и не всесильный г. Федотов в состоянии такие меры действительно принять?! Пусть напишет, как он собирается это сделать?
danko1 23 июля 2018 | 11:22
Уголовное дело в прошлом году было закрыто, потому что все гестаповцы-садисты говорили, что заключенный сам себя порезал и наносил увечья, колотившись о стену.
А многочисленные другие случаи со смертельным исходом, на всех зонах, Федотов не желает проверить?
Когда одни преступники избивают и убивают, а другие преступники их проверяют, то у нас всегда люди будут гибнуть от сердечной недостаточности, хотя на трупах места живого нет.
nns33 23 июля 2018 | 12:41
danko1: Зашевелились,когда стало невозможно скрыть садизм. Сколько лет о беспределе в колониях говорят,а доказательств найти не могут. ВСю эту систему надо менять.Рыба гниёт с головы.