Избирком в течение 5 дней обязан зарегистрировать бывшего главу строительной компании Су-155
Мосгорсуд обязал столичный Избирком в течение 5 дней зарегистрировать бывшего главу строительной компании Су-155 Михаила Балакина в качестве кандидата на должность мэра столицы.
Источники газеты <>, близкие к мэрии, утверждают, что отказ в регистрации Балакина был частью кампании по его раскрутке.
Комментарии1
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polsan 23 июля 2018 | 11:25
Источники газеты , близкие к мэрии, утверждают, что отказ в регистрации Балакина был частью кампании по его раскрутке.
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.... и это похоже на правду! У них там крутые игрища! ))