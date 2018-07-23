Избирком в течение 5 дней обязан зарегистрировать бывшего главу строительной компании Су-155

Мосгорсуд обязал столичный Избирком в течение 5 дней зарегистрировать бывшего главу строительной компании Су-155 Михаила Балакина в качестве кандидата на должность мэра столицы.

Источники газеты <>, близкие к мэрии, утверждают, что отказ в регистрации Балакина был частью кампании по его раскрутке.