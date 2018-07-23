Структурные и кадровые изменения в ЦНИИМАШ, сотрудник которого обвиняется в шпионаже
Эти вопросы могут решиться в ближайшее время.
Каких-либо перемен коллективу научно-исследовательского института раньше вторника ждать не стоит. Решать судьбу начальства, рядовых сотрудников и структуры в целом будет Дмитрий Рогозин, который после смены правительства возглавил «Роскосмос». Но сегодня он в командировке в Сочи, а на рабочем месте будет только завтра, рассказали в пресс-службе корпорации. Намечен ряд совещаний. Проверкой деятельности ЦНИИМАШ займется специальная комиссия, которая начнет работу на этой неделе. Ей предстоит изучить на должном ли уровне обеспечивался доступ и хранение секретных сведений, а также какие лица, в том числе из руководства «Роскосмоса», их запрашивали".
ФСБ на прошлой неделе провела обыски в институте по делу о государственной измене. Научному сотруднику Виктору Кудрявцеву предъявлены обвинения в передаче секретных данных о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО.
Кудрявцев арестован на два месяца.
Комментарии3
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danko1 23 июля 2018 | 11:17
Вор, тупица и коррупционер, разваливавший всё, что ему поручают, будет решать судьбу ученых.
Приехали.
Этому преступнику место на зоне давно.
tvitov66 23 июля 2018 | 11:25
danko1: Читаем Википедию про Рогозина:
9 января 2008 года указом Президента Российской Федерации В. В. Путина был назначен постоянным представителем России при Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе, что стало широко обсуждаемым среди российской политической элиты кадровым решением. В апреле 2009 года Президентом Российской Федерации за умелые действия в августе 2008 года Рогозину досрочно был присвоен высший дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла[6].
18 февраля 2011 года был назначен специальным представителем Президента Российской Федерации по взаимодействию с Организацией Североатлантического договора (НАТО) в области противоракетной обороны[7] и руководителем межведомственной рабочей группы при Администрации Президента Российской Федерации по взаимодействию с Организацией Североатлантического договора (НАТО) в области противоракетной обороны[8].
А его ктоныть после этого ПРОВЕРЯЛ? Может он ЗАВЕРБОВАН врагом? Судя по строительству космодрома - это явно диверсия
zemljanka 23 июля 2018 | 11:32
За два месяца - расправится...