Структурные и кадровые изменения в ЦНИИМАШ, сотрудник которого обвиняется в шпионаже

Эти вопросы могут решиться в ближайшее время.

Каких-либо перемен коллективу научно-исследовательского института раньше вторника ждать не стоит. Решать судьбу начальства, рядовых сотрудников и структуры в целом будет Дмитрий Рогозин, который после смены правительства возглавил «Роскосмос». Но сегодня он в командировке в Сочи, а на рабочем месте будет только завтра, рассказали в пресс-службе корпорации. Намечен ряд совещаний. Проверкой деятельности ЦНИИМАШ займется специальная комиссия, которая начнет работу на этой неделе. Ей предстоит изучить на должном ли уровне обеспечивался доступ и хранение секретных сведений, а также какие лица, в том числе из руководства «Роскосмоса», их запрашивали".

ФСБ на прошлой неделе провела обыски в институте по делу о государственной измене. Научному сотруднику Виктору Кудрявцеву предъявлены обвинения в передаче секретных данных о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО.

Кудрявцев арестован на два месяца.