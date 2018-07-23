Небольшая собака открыла багажный отсек пассажирского самолёта при подлёте к Москве
Лайнер пришлось экстренно сажать. Об этом <> рассказал источник в службах аэропорта Шереметьево.
Когда самолёт находился на высоте около 4 километров, сработала сигнализация «открытие багажного отсека». Выяснилось, что собака выбралась из клетки, разодрала внутреннюю обшивку багажного отсека и каким-то образом спровоцировала раскрытие багажного отсека, сказал источник. Автоматика остановила её распахивание, собака в отверстие не пролезла и осталась жива.
Комментарии18
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a_111111 23 июля 2018 | 10:36
Небольшая собака - большие проблемы! В салоне надо небольших возить...
danko_viola 23 июля 2018 | 10:38
a_111111: собака дура невоспитанная.
banyi3 23 июля 2018 | 10:44
danko_viola: Во первых - не открыла, а закрыла, во вторых - это была не собака, а КОТ скрипаля после задания возвращался )
gordy 23 июля 2018 | 11:23
А может пилот нажал не ту кнопку?
andre_klimov 23 июля 2018 | 10:47
a_111111:
Собак возят, предварительно накачав транквилизаторами. Тут либо ветеринарная служба аэропорта "накосячила", либо была задержка рейса и никто не озаботился этой проблемой. Другое интересно - а как собака смогла обойти блокировку, ведь багажный отсек - не бомболюк и во время полёта приводные механизмы должны быть заблокированы.
Помнится израильские солдатыот делать нечего научились опрокидывать на ровном месте "неопрокидываемый хамви" - так хаммеровцы просто кипятком писали от восторга, что такая тест-драйв команда получилась. Может и тут боинговцы для себя что полезное найдут?
zluki_bobry 23 июля 2018 | 10:57
это был кабыздох бегемота Горного по имени Мушка???
ly4_sveta 23 июля 2018 | 10:36
Шпионы заслали специально натренированную собаку.
mikhail_spb_ 23 июля 2018 | 10:39
Интересно, кто будет оплачивать ремонт Боинга и затраты на экстренную посадку?
Собака, её хозяева или страховая компания?
andre_klimov 23 июля 2018 | 11:03
mikhail_spb_:
Порт отправления. Именно их ветеринарная служба отвечает за подготовку животных к транспортировке, а их багажная служба отвечает за правильное размещение и безопасность груза.
ngilmutdinov 23 июля 2018 | 10:43
Что значит пришлось экстренно сажать? Самолёт всё равно шёл на посадку.
putin_itogy 23 июля 2018 | 10:45
ngilmutdinov: Могли "на круг" послать..
sniper777 23 июля 2018 | 10:55
putin_itogy: ...а тебя на йух послать.
andre_klimov 23 июля 2018 | 10:55
ngilmutdinov:
Это означает - выделение аварийного коридора для экстренной посадки, более быстрое снижение. Пассажирам явно было не очень весело. Даже не зная причины экстренного снижения - наверняка они не раз упомянули виновницу словом :)
dmitry35 23 июля 2018 | 11:05
Дожили! Уже собаки вскрывают самолётные отсеки, вытаскивают кислородные маски, угрожают разгерметизацией пассажирского салона... Может быть в багажном отсеке заперли его подругу - болонку, и пёсик пытался её освободить?
jamba 23 июля 2018 | 11:06
Бедный песик;((
income 23 июля 2018 | 11:24
Сука?
forum_participant 23 июля 2018 | 11:30
Разодрала внутреннюю обшивку...
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Могла разодрать и внутренюю проводку, обесточить какой нибудь узел..
forum_participant 23 июля 2018 | 11:33
Собака выбралась из клетки.
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Хорошо что это была не обезьяна...