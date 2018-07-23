Небольшая собака открыла багажный отсек пассажирского самолёта при подлёте к Москве

Лайнер пришлось экстренно сажать. Об этом <> рассказал источник в службах аэропорта Шереметьево.

Когда самолёт находился на высоте около 4 километров, сработала сигнализация «открытие багажного отсека». Выяснилось, что собака выбралась из клетки, разодрала внутреннюю обшивку багажного отсека и каким-то образом спровоцировала раскрытие багажного отсека, сказал источник. Автоматика остановила её распахивание, собака в отверстие не пролезла и осталась жива.