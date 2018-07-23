Мосгорсуд 31 июля проверит законность ареста генерала Дрыманова

Бывший глава столичного Главка Следственного комитета России был арестован 17 июля по обвинению во взяточничестве. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово». Защита просит Мосгорсуд избрать ему более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.