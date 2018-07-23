ФСБ отчиталась об операции о пресечении канала поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза на территорию России

В сообщении Центра общественных связей ФСБ говорится, что операция проводилась совместно с Министерством внутренних дел. У контрабандистов изъято 380 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе, два противотанковых ружья, а также пехотный миномёт, станковый автоматический гранатомёт, самодельное взрывное устройство и осколочные гранаты.