ФСБ отчиталась об операции о пресечении канала поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза на территорию России
В сообщении Центра общественных связей ФСБ говорится, что операция проводилась совместно с Министерством внутренних дел. У контрабандистов изъято 380 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе, два противотанковых ружья, а также пехотный миномёт, станковый автоматический гранатомёт, самодельное взрывное устройство и осколочные гранаты.
Комментарии23
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 23 июля 2018 | 10:37
А противотанковые ружья зачем?
Может, их закупил "мосфильм" для съёмок эпизодов очередных "28 памфиловцев"?
danko_viola 23 июля 2018 | 10:44
mikhail_spb_: а противотанковое. Наверное, вероятно, возможно, пролонгация, мильтоны, катырка, профиндосить. Тролль эпизодный.
lager23 23 июля 2018 | 10:49
danko_viola: Виола, тебя тоже ввезли в РФ контрабандой как "некомплект", или ты отечественной сборки?
andre_klimov 23 июля 2018 | 10:58
lager23:
Судя по глюкам - отечественной. И способ производства - тоже понятен. Как гласит известный советский анекдот - японцы очень точно определили: "Дети у вас харошие. А то, цто вы руками делаете - у вас не полуцяеца..."
archibald_dandy_esquire 23 июля 2018 | 11:28
andre_klimov:
всё оружие, конфискованное гпушниками - законно куплено в военторгах лугондона - продавцы могут предоставить справки из этих военторгов - просто лишнее оказалось - почему бы не продать россиянам, у которых нет таких военторгов?
punyoshohlai 23 июля 2018 | 10:41
А с каких щей лугандонию причислили к ЕС?
sniper777 23 июля 2018 | 10:47
punyoshohlai: А что Берлин уже стал столицей лугандонии? Вы однако подпадаете по уголовное преследование немецкого законодательства.
banyi3 23 июля 2018 | 10:42
Своего что ли нет? Сомнительный бизнес ) Ну может какое элитное...
nds_01 23 июля 2018 | 10:46
Подозреваю, что канал поставок не из "стран Евросоюза", а всего лишь с территории оккупированных Россией областей: оружие из "гуманитарной помощи" для ЛНР-ДНР, на котором захотели делать бизнес "борцы за свободу" от Киева.
sniper777 23 июля 2018 | 10:49
Навальновцы вооружаются, приобретая оружие для вооруженного переворота власти в России.
futbolist73 23 июля 2018 | 11:09
sniper777: оружие в этом деле не главное.
neon001 23 июля 2018 | 11:14
sniper777: кого переворачивать? тебя что ли?
curious69_ 23 июля 2018 | 10:50
Читаешь подобные ТУПЫЕ новости и чувствуешь себя идиотом, если вчитаться в СМЫСЛ новости и принимать это СЕРЬЁЗНО.
Если поймали "контрабандистов" , то естественно "расколоть" их кому они поставляли оружие- дело минутное. Значит существует на территории России БАНДЫ ,которым нужны "самодельное взрывное устройство" и противотанковые ружья... А если не " раскололи", то дело не закончено и налицо умышленный слив информации во вред раскрытию заказчиков..... Это что СУМАЩЕДШИЙ ДОМ? Мало того что в интернете 99 % ИНФОРМАЦИОННОГО гниющего мусора , да ещё и уважаемых ресурсов на которых можно прочитать АДЕКВАТНЫЕ ПРОВЕРЕННЫЕ новости ,становится всё меньше. Такая политика не информировать людей а ЗАСИРАТЬ им мозги.
aleksei123m 23 июля 2018 | 10:51
Как-то в это слабо верится...
Может потому, что врет этой конторе надо меньше врать?
dedctolet 23 июля 2018 | 11:06
aleksei123m Населенцам нравится когда им врут.Нельзя их лишать последнего удовольствия
yralez 23 июля 2018 | 10:52
Вот отсюда туда, пожалуйста !
В Лугандон , окромя оружия, еще прилагается мясо.....псиное.
andre_klimov 23 июля 2018 | 11:00
Так контрабандисты или страны? Страны названы? Не? А чего вдруг? :))
rash 23 июля 2018 | 11:00
И это всё из Евросоюза? LOL
futbolist73 23 июля 2018 | 11:05
Верить ФСБ себя неуважать! Такие молодцы, так наркотики из Аргентины могли бы проконтролировать. А забыл, ФСБ умеет лишь курировать! И оружие из этой же оперы!
curious69_ 23 июля 2018 | 11:13
futbolist73: "ФСБ умеет лишь курировать! " Любое КУРИРОВАНИЕ подлежит обязательному вознаграждению.... Да здравствует повышение материального благосотояния ГБ ни! Ура товарищи!
satttana_perrrkele 23 июля 2018 | 11:07
есть даже отчет: 25 пулеметов, 30 автоматов, 70 пистолетов-пулеметов, 94 карабинов, винтовок и ружей, 158 пистолетов и револьверов, 2 противотанковых ружья
Вообще-то оружие отечественное но почему делался его реэкспорт - упоминаний нет
radionews 23 июля 2018 | 11:08
Какое производство у этого типа оружия? Завод Хьюго Шмайссера в Ижевске? Или Самара?
ФСБ вместе с правительством и президентом всея РФ считает потребителей подобной информационной муры быдлом, по меткому замечанию Александра Горного. Рядом полный оружия лугандон, одних танков там больше чем у всего НАТО по всему миру. Обращайтесь, если чо. Все законно, и документы о покупке оформят.
zemljanka 23 июля 2018 | 11:09
Поздравления.