На открытии торгов на московской бирже акции Русала выросли более чем на 16 процентов

Бумаги Русала дорожают на фоне переговоров с властями США о возможной отмене санкций. В интервью агентству Рейтер глава Минфина Соединённых Штатов Стивен Мнучин дал понять, что Русал при определённых условиях может рассчитывать на отмену американских санкций.