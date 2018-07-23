На открытии торгов на московской бирже акции Русала выросли более чем на 16 процентов
Бумаги Русала дорожают на фоне переговоров с властями США о возможной отмене санкций. В интервью агентству Рейтер глава Минфина Соединённых Штатов Стивен Мнучин дал понять, что Русал при определённых условиях может рассчитывать на отмену американских санкций.
Комментарии11
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noxepy_7_40_ 23 июля 2018 | 10:37
Котики, требуется блестящая и острая аналитека!
Скачем, и выдаём аналитеку! Не забываем кричать громким шепотом про славу украину!
danko_viola 23 июля 2018 | 10:40
noxepy_7_40_: сейчас она придёт наша специалистка1 по торгам Русала. Из маями. Валютчица.
tvitov66 23 июля 2018 | 11:34
danko_viola: Вас разводят как кроликов - сперва уронили акции, скупили по дешевке, а теперь дали другой новостной фон и впарили вам вашу же бумагу в полтора раза дороже ... Учитесь у капитализдов как отбирать чужое и никого не убивать!
zemljanka 23 июля 2018 | 10:42
Хорошая работа пиарщиков?
Или, наконец, встретились...
danko_viola 23 июля 2018 | 10:42
zemljanka: пицца.
askold_rurik 23 июля 2018 | 10:48
Ну, слава богу, теперь можно и пенсионную реформу не проводить.
tvitov66 23 июля 2018 | 11:11
askold_rurik: а с кого тогда взять 50 ярдоФФ нерублей, обещанных нашим амператором иранскому князю?
vasya_von_smetankin 23 июля 2018 | 10:50
Такое впечатление, что Америке даже делать ничего не нужно, а просто озвучить какую-то мысль, чтобы любое крупное предприятие России заметалось, как та стружка в магнитном поле.
noxepy_7_40_ 23 июля 2018 | 11:05
vasya_von_smetankin: Как стрелка в осциллографе, точно, котик?
krs_sk 23 июля 2018 | 11:04
А потом опять упадут ))
lager23 23 июля 2018 | 11:26
Дожили! Путерасты зависят от решения пиндосов!