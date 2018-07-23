Мосгорсуд признал незаконным отказ в регистрации Михаила Балакина на выборах мэра Москвы

Об этом сообщает агентство «Москва». Суд согласился с доводами представителей Балакина, что муниципальные депутаты не имели права отзывать свои подписи, отданные в поддержку кандидата.

На суде трое депутатов, отозвавшие свои подписи, сказали, что сделали это по личным обстоятельствам. Источники газеты «Ведомости», близкие к мэрии Москвы, утверждают, что отказ в регистрации Балакина – это часть кампании по его раскрутке.

Балакин является основателем строительной компании Су-155. Её объекты пришлось достраивать государству, когда почти 50 тысяч покупателей в 14 регионах рисковали остаться без квартир, напоминает газета «Ведомости».