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10:30, 23 июля 2018

Мосгорсуд признал незаконным отказ в регистрации Михаила Балакина на выборах мэра Москвы

Об этом сообщает агентство «Москва». Суд согласился с доводами представителей Балакина, что муниципальные депутаты не имели права отзывать свои подписи, отданные в поддержку кандидата.

На суде трое депутатов, отозвавшие свои подписи, сказали, что сделали это по личным обстоятельствам. Источники газеты «Ведомости», близкие к мэрии Москвы, утверждают, что отказ в регистрации Балакина – это часть кампании по его раскрутке.

Балакин является основателем строительной компании Су-155. Её объекты пришлось достраивать государству, когда почти 50 тысяч покупателей в 14 регионах рисковали остаться без квартир, напоминает газета «Ведомости».

Комментарии

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punyoshohlai 23 июля 2018 | 10:38

Мосгорсуд признал незаконным отказ в регистрации Михаила Балакина

Как и было написано в сценарии.

zemljanka 23 июля 2018 | 10:45

Нет суда.
Нет выборов.
"Суета вокруг ..."

danko_viola 23 июля 2018 | 10:46

zemljanka: пицца.

golodomor_ze__hohlokost 23 июля 2018 | 10:52

danko_viola: Это не пицца, это -жидокитаец.

tvitov66 23 июля 2018 | 10:59

"Балакин является основателем строительной компании Су-155"
То есть он работал с Васильевой еще раньше чем маршал Табуреткин?
Это Су-155 прям рассадник ... талантов и кидалово 100%

olegleon 23 июля 2018 | 10:41

"муниципальные депутаты не имели права отзывать свои подписи"

т.е. трое депутатов нарушили закон, но суд закрыл на это глаза?

ivanbel 23 июля 2018 | 11:11

Кандидаты должны вносить денежный залог, а не подписи мундепов.

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