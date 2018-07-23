Мосгорсуд признал незаконным отказ в регистрации Михаила Балакина на выборах мэра Москвы
Об этом сообщает агентство «Москва». Суд согласился с доводами представителей Балакина, что муниципальные депутаты не имели права отзывать свои подписи, отданные в поддержку кандидата.
На суде трое депутатов, отозвавшие свои подписи, сказали, что сделали это по личным обстоятельствам. Источники газеты «Ведомости», близкие к мэрии Москвы, утверждают, что отказ в регистрации Балакина – это часть кампании по его раскрутке.
Балакин является основателем строительной компании Су-155. Её объекты пришлось достраивать государству, когда почти 50 тысяч покупателей в 14 регионах рисковали остаться без квартир, напоминает газета «Ведомости».
Комментарии7
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punyoshohlai 23 июля 2018 | 10:38
Мосгорсуд признал незаконным отказ в регистрации Михаила Балакина
Как и было написано в сценарии.
zemljanka 23 июля 2018 | 10:45
Нет суда.
Нет выборов.
"Суета вокруг ..."
danko_viola 23 июля 2018 | 10:46
zemljanka: пицца.
golodomor_ze__hohlokost 23 июля 2018 | 10:52
danko_viola: Это не пицца, это -жидокитаец.
tvitov66 23 июля 2018 | 10:59
"Балакин является основателем строительной компании Су-155"
То есть он работал с Васильевой еще раньше чем маршал Табуреткин?
Это Су-155 прям рассадник ... талантов и кидалово 100%
olegleon 23 июля 2018 | 10:41
"муниципальные депутаты не имели права отзывать свои подписи"
т.е. трое депутатов нарушили закон, но суд закрыл на это глаза?
ivanbel 23 июля 2018 | 11:11
Кандидаты должны вносить денежный залог, а не подписи мундепов.