США создали отдел по борьбе с российской киберугрозой

Сотрудники этой структуры получили право совершать превентивные атаки на сети противника.

О существовании небольшой группы специалистов рассказал директор Агентства национальной безопасности Пол Накасоне, который также возглавляет киберкомандование США. Должность он занял весной. Месяц назад The New York Times рассказала о новой стратегии ведомства и действиях для предупреждения возможных хакерских атак. По данным издания, работники службы совершают ежедневные рейды по зарубежным сетям, чтобы не допустить применения кибероружия.

Заявление генерала Накасоне прозвучало на фоне обвинений во вмешательстве России в американские выборы. Дональд Трамп после встречи с российским президентом поставил под сомнения выводы спецслужб о причастности Москвы к взлому серверов и похищению информации. Между тем чуть больше недели назад генеральная прокуратура США указала на 12 сотрудников российской военной разведки, подозревамых в организации хакерских атак.

Россия обвинения во вмешательстве в выборы в США неоднократно отрицала..