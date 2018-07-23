США создали отдел по борьбе с российской киберугрозой
Сотрудники этой структуры получили право совершать превентивные атаки на сети противника.
О существовании небольшой группы специалистов рассказал директор Агентства национальной безопасности Пол Накасоне, который также возглавляет киберкомандование США. Должность он занял весной. Месяц назад The New York Times рассказала о новой стратегии ведомства и действиях для предупреждения возможных хакерских атак. По данным издания, работники службы совершают ежедневные рейды по зарубежным сетям, чтобы не допустить применения кибероружия.
Заявление генерала Накасоне прозвучало на фоне обвинений во вмешательстве России в американские выборы. Дональд Трамп после встречи с российским президентом поставил под сомнения выводы спецслужб о причастности Москвы к взлому серверов и похищению информации. Между тем чуть больше недели назад генеральная прокуратура США указала на 12 сотрудников российской военной разведки, подозревамых в организации хакерских атак.
Россия обвинения во вмешательстве в выборы в США неоднократно отрицала..
Комментарии13
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boseal 23 июля 2018 | 10:09
Так в чем же дело? Надо и РФ создать аналогичный "отдел", который вполне официально будет отвечать на эти самые "превентивные атаки". Я думаю американские коллеги поймут).
liliputin_fashist 23 июля 2018 | 10:20
boseal: Разница в то, что в США такой отдел будет, а в России выделенные деньги украдут и будет отдел номинально.
boseal 23 июля 2018 | 10:39
liliputin_fashist: Спешу Вас расстроить, но часть денег украдут и в США, так как "русская угроза" является очень удобным инструментом для "расхитителей капиталистической собственности").
dorin1987 23 июля 2018 | 10:26
_: /Так в чем же дело? Надо и РФ создать аналогичный "отдел"/ - Вперед! Только шобле режима царька РФ гораздо легче настой на картофельной ботве продавать, чем технологии использовать...
boseal 23 июля 2018 | 10:36
dorin1987: гораздо легче настой на картофельной ботве продавать, чем технологии использовать/// Может и так, но американские друзья почему-то не перестают пугать собственное население коварными русскими хакерами, которые совершают свои циничные атаки используя по видимому ту самую картофельную ботву.
dorin1987 23 июля 2018 | 10:49
_: /е перестают пугать собственное население коварными русскими хакерами/ - Точно. Это же заговор против таких духовных ымперцев РФ. Именно поэтому атаки совершаются в рабочие часы фсбилов, молчок по праздникам РФ, все это с адресов фсбилов, и даже самими фсбилами (имена которых называли уже). Ну, просто подставить фсбилов хотят очень... или же если они выглядят как фсбилы, тупят как фсбилы и бухают, как фсбилы - это и есть они? Оккам был бы не против.
boseal 23 июля 2018 | 10:56
dorin1987: Это же заговор против таких духовных ымперцев РФ./// Даже не сомневайтесь. Но и коварный "русский хакер" или как Вы выразились "фсбил" тоже не дремлет и, аки неугомонные грунтовые воды, в рабочие часы и кроме праздников, пытается подмыть фундамент незыблемой цитадели американской демократии, ибо невесел он и зол на Америку за то, что у них есть эта самая демократия, а у него только водка и балалайка.
dorin1987 23 июля 2018 | 11:02
_: /Даже не сомневайтесь/ - А я и не сомневаюсь. От чего-то великие ымперцы, вставшие с колен очень любят становится в позу обиженки и ныть, что против них все сговорились... Не забывая при этом аннексировать территории, сколачивать лугандоны, бомбить Сирию, и т.д.
/он и зол на Америку за то,/ - Да бросьте, мы же с Вами знаем, что он просто мелкий, ни на что не способный кроме пакостей лузер, который этими самыми пакостями самоутверждается, ничего не создавая.
nampuom_nugopaxu 23 июля 2018 | 10:10
На место Рашку, под шконку.
mikhail_spb_ 23 июля 2018 | 10:12
Посмотрим, кто кого - американский отдел против лубянско-грушных хакеров!
olegleon 23 июля 2018 | 10:16
mikhail_spb_: тебе только срач между государствами и нужен. нормальные отношения тебя бесят?
max3446 23 июля 2018 | 10:16
Может в России создать отдел по превентивном ядерном ударе против врагов страны?
seryj_wolk 23 июля 2018 | 10:22
Давно пора изгоям, действующим неконвенциональными методами, адекватно отвечать. Придется тогда рфикам, как побитой собаке, поджимая хвост, сидеть в своей конуре и не высовываться.