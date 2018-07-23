Дональд Трамп предостерег иранского президента Хасана Роухани от угроз Соединенным Штатам
Вашингтон намерен продолжить давление на Тегеран, и призывает присоединиться к этому другие страны.
«Никогда не угрожайте США, или испытаете последствия, которые мало кто в истории испытывал до сих пор» — такое сообщение Дональд Трамп адресовал в своем твиттере иранскому президенту. Пост, судя по всему, стало ответом на высказывание, которые ранее Хасан Роухани сделал на встрече с дипломатами. Он посоветовал Трампу «не играть с хвостом льва». В словесной перепалке поучаствовали и другие официальные лица. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи сказал, что «на слово и даже на подпись США полагаться нельзя», поэтому переговоры с Вашингтоном бесполезны. А американский госсекретарь Майк Помпео обвинил иранские власти в поддержке терроризма и призвал другие государства присоединиться к давлению на Тегеран.
Отношения между двумя странами обострились в мае, когда США вышли из соглашения по иранскому атому и восстановили санкции в отношении исламской республики.
На фоне жесткой риторики Ирана и США в ходе сегодняшних торгов немного подешевела нефть.
Комментарии8
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trans 23 июля 2018 | 10:10
Сразу видно что у Роухани нет компромата на Трампа, иначе бы Трамп перед ним лебезил как перед Путиным.
olegleon 23 июля 2018 | 10:14
trans: и он не платит сотни тысяч Трампу, как Порошенко, а то бы Трамп и его принял бы в Белом доме
zemljanka 23 июля 2018 | 10:38
Дипло-мат.
platonnekafrin 23 июля 2018 | 10:17
Трамп оказался катастрофически не готов к саммиту - к этому времени ЦРУ не смогло добыть ни одной юношеской фотографии Путина. Теперь досаду он срывал на кошках.
archibald_dandy_esquire 23 июля 2018 | 10:30
platonnekafrin:
а российские ихтамнеты-инженеры в чалмах и бородах продолжают строить атомные станции в Иране, несмотря на то, что РФ гораздо ближе Персии, чем США - и, ежели, случись что - так на тебе! и пожалуйста ;)
vsehporvem 23 июля 2018 | 10:42
archibald_dandy_esquire: ежели, случись что
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Именно и надо строить, чтобы ничего не могло случиться в принципе!
timwlad79 23 июля 2018 | 10:30
Дональд Трамп предостерег иранского президента Хасана Роухани от угроз Соединенным Штатам
Вашингтон намерен продолжить давление на Тегеран, и призывает присоединиться к этому другие страны.
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Ну тут скорее объединятся против США все страны третьего мира и к ним присоединятся Китай,Индия и Россия,так как с западными странами где верховодит США кроме санкций и угроз ничего не добиться.
Статью в немецкой прессе прочитал.Американские родственнички папаша с сестрой обгадили дочь и сестру которая вышла замуж за принца и теперь ищё истерику оскорблённых закатили,что дочь и сестра вышедшая замуж за принца и обгаженая родственниками ,не послала даже открытку с пожеланиями на протестантский праздник шабаша день отца рабовладельца,насильника и садиста и его холуям обданным наркоманам кузинам и кузенам.
Так, что господин Трамп,не надобно ваши американские протестантские сектантские отношения садистов рабовладельцев и долбанувшихся наркоманов навязывать всему миру. Пошлют куда по дальше,а навязываться будете,то вам спомнить надо 09.11.2001 года когда США пришлось голубя мира господина Обаму в президенты выбирать,чтобы ищё больше не прилетело в ответ на американскую сектантскую ублюдочную политику.
captaingeorge 23 июля 2018 | 11:06
Несправедливо! Мы вам можем, а вы нет... Отчего погибли Динозавры? Оттого , что не смогли приспособиться к изменениям окружающей среды...