Дональд Трамп предостерег иранского президента Хасана Роухани от угроз Соединенным Штатам

Вашингтон намерен продолжить давление на Тегеран, и призывает присоединиться к этому другие страны.

«Никогда не угрожайте США, или испытаете последствия, которые мало кто в истории испытывал до сих пор» — такое сообщение Дональд Трамп адресовал в своем твиттере иранскому президенту. Пост, судя по всему, стало ответом на высказывание, которые ранее Хасан Роухани сделал на встрече с дипломатами. Он посоветовал Трампу «не играть с хвостом льва». В словесной перепалке поучаствовали и другие официальные лица. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи сказал, что «на слово и даже на подпись США полагаться нельзя», поэтому переговоры с Вашингтоном бесполезны. А американский госсекретарь Майк Помпео обвинил иранские власти в поддержке терроризма и призвал другие государства присоединиться к давлению на Тегеран.

Отношения между двумя странами обострились в мае, когда США вышли из соглашения по иранскому атому и восстановили санкции в отношении исламской республики.

На фоне жесткой риторики Ирана и США в ходе сегодняшних торгов немного подешевела нефть.