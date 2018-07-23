Завтра может решиться вопрос о структурных изменениях в научном институте Роскосмоса ЦНИИМаш и смене его руководства

Об этом агентству РИА рассказал руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко. По его словам, тогда же будет решаться вопрос о возможных кадровых изменениях в руководстве ЦНИИМаш.

В минувшую пятницу там прошли обыски в рамках дела о госизмене. Один из сотрудников 74-летрий Виктор Кудрявцев был арестован. Ему, по данным «Коммерсанта», предъявлено обвинение в передаче секретных данных за рубеж.

Сотрудники Общественной наблюдательной комиссии обнаружили Кудрявцева в СИЗО «Лефортов». Человеку его возраста трудно переносить нахождение в следственном изоляторе, рассказала нашей радиостанции зам.пред ОНК Ева Меркачёва.

Меркачёва добавила, что на данный момент Виктор Кудрявцев является самым пожилым заключённым «Лефортово» и самым пожилым обвиняемым по делу о госизмене.