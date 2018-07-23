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10:00, 23 июля 2018

Завтра может решиться вопрос о структурных изменениях в научном институте Роскосмоса ЦНИИМаш и смене его руководства

Об этом агентству РИА рассказал руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко. По его словам, тогда же будет решаться вопрос о возможных кадровых изменениях в руководстве ЦНИИМаш.
В минувшую пятницу там прошли обыски в рамках дела о госизмене. Один из сотрудников 74-летрий Виктор Кудрявцев был арестован. Ему, по данным «Коммерсанта», предъявлено обвинение в передаче секретных данных за рубеж.

Сотрудники Общественной наблюдательной комиссии обнаружили Кудрявцева в СИЗО «Лефортов». Человеку его возраста трудно переносить нахождение в следственном изоляторе, рассказала нашей радиостанции зам.пред ОНК Ева Меркачёва.

Меркачёва добавила, что на данный момент Виктор Кудрявцев является самым пожилым заключённым «Лефортово» и самым пожилым обвиняемым по делу о госизмене.

Комментарии

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olegleon 23 июля 2018 | 10:10

ну вот важнейшая новость на утро. теперь и мы заживём, и мир лучше станет

nick_grinevitsky 23 июля 2018 | 11:02

olegleon:
Это не всё... Рогозин решил оборудовать себе новый рабочий кабинет, и не либо, а в ЦНИИМаш... Как пишут СМИ, будет там находиться часть дня, проводя встречи с генеральными конструкторами. Ранее, в советское время, это был кабинет министра машиностроения... Интересно, что останется от целой отрасли после правления этого деятеля?

banyi3 23 июля 2018 | 10:13

Тоньку-пулемётчицу даже расстреляли. Предатель - есть предатель , не глядя на возраст.

luger_max_otto 23 июля 2018 | 10:24

На Рогозина намекаете? Или на Путина?

sjuzanna 23 июля 2018 | 10:37

luger_max_otto: В свое время Бакатин передал вражеской разведе секретные данные, но на него же никто не намекает и шионом не считает.

tvitov66 23 июля 2018 | 11:19

sjuzanna: да история помнит как один завклубом в Дрездене постоянно надирался пивом с дружком, оказавшимся на проверку сотрудником «Штази» ... пришлось ему потом за Собчаком чемоданы таскать

vasya_von_smetankin 23 июля 2018 | 10:14

Да, да.
Заменить руководство, плюс забор в зелёный цвет перекрасить.
Это всё изменит.

vikwlad 23 июля 2018 | 10:25

"Завтра может решиться вопрос о структурных изменениях в научном институте Роскосмоса.."
Как друзья вы не садитесь, а поумнеть вы от этого не поумнеете. Как не было у вас ничего толкового за последние 20 лет, так и не будет. Одни только мультики для дураков.

mikhail_spb_ 23 июля 2018 | 10:14


Интересно, сколько было самому пожилому обвиняемому в шпионаже или госизмене в сталинское лихолетье?

trans 23 июля 2018 | 10:22

Все-таки рассказал Западу что путинское супер-пупер оружие это всего лишь фейк, ужОс...... Ну как теперь дед Щукарь их пугать будет?!

lager23 23 июля 2018 | 10:25

Талантливый сын Дмитрия Медведева год назад закончил учится в МГИМО, в соответствии с традициями путинской клептократии он лучшая кандидатура на место руководителя ЦНИИМаш, хорошо что от политической элиты РФ бобры не рождаются!

zluki_bobry 23 июля 2018 | 10:54

lager23: как бы Медвед на место руководителя ЦНИИМаш свою УТОЧКУ не поставил, а ведь она у него самая-самая...

blindpew_33 23 июля 2018 | 10:30

Ну что, поздравляем с первой возрождённой шарашкой?

snagging 23 июля 2018 | 10:42

Пришла бездарность в лице батутного покорителя луны и началась свистопляска. Когда он был предстовителем в НАТО, то военный блок вплотную подошёл к России. Когда он отвечал за космос, то всё ракеты падали ещё в атмосфере. Может не тех шпионов ловят, раз херня за херней продолжается, где Рогозин появляется руководить.

sniper777 23 июля 2018 | 10:43

Ну вот ещё одним говночистом с учёной степенью прибавится на зоне. Будет чем заняться недоучившим зика: - будут слушать его лекция пердоля его в отвисший зад.

sjuzanna 23 июля 2018 | 10:45

Когда же Киндерсюрприз начнет уже заниматься профилактикой? Профосмотры внедрять?? Рожали б их жены по пять-шесть детей и вопрос о кадровых рзервах бы не стоял. Да и простому народу спокойнее было бы - щелей бы не было.

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(комментарий скрыт)

a_111111 23 июля 2018 | 11:12

Ради смены руководства посадили старика....

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