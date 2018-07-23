Завтра может решиться вопрос о структурных изменениях в научном институте Роскосмоса ЦНИИМаш и смене его руководства
Об этом агентству РИА рассказал руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко. По его словам, тогда же будет решаться вопрос о возможных кадровых изменениях в руководстве ЦНИИМаш.
В минувшую пятницу там прошли обыски в рамках дела о госизмене. Один из сотрудников 74-летрий Виктор Кудрявцев был арестован. Ему, по данным «Коммерсанта», предъявлено обвинение в передаче секретных данных за рубеж.
Сотрудники Общественной наблюдательной комиссии обнаружили Кудрявцева в СИЗО «Лефортов». Человеку его возраста трудно переносить нахождение в следственном изоляторе, рассказала нашей радиостанции зам.пред ОНК Ева Меркачёва.
Меркачёва добавила, что на данный момент Виктор Кудрявцев является самым пожилым заключённым «Лефортово» и самым пожилым обвиняемым по делу о госизмене.
Комментарии17
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olegleon 23 июля 2018 | 10:10
ну вот важнейшая новость на утро. теперь и мы заживём, и мир лучше станет
nick_grinevitsky 23 июля 2018 | 11:02
olegleon:
Это не всё... Рогозин решил оборудовать себе новый рабочий кабинет, и не либо, а в ЦНИИМаш... Как пишут СМИ, будет там находиться часть дня, проводя встречи с генеральными конструкторами. Ранее, в советское время, это был кабинет министра машиностроения... Интересно, что останется от целой отрасли после правления этого деятеля?
banyi3 23 июля 2018 | 10:13
Тоньку-пулемётчицу даже расстреляли. Предатель - есть предатель , не глядя на возраст.
luger_max_otto 23 июля 2018 | 10:24
На Рогозина намекаете? Или на Путина?
sjuzanna 23 июля 2018 | 10:37
luger_max_otto: В свое время Бакатин передал вражеской разведе секретные данные, но на него же никто не намекает и шионом не считает.
tvitov66 23 июля 2018 | 11:19
sjuzanna: да история помнит как один завклубом в Дрездене постоянно надирался пивом с дружком, оказавшимся на проверку сотрудником «Штази» ... пришлось ему потом за Собчаком чемоданы таскать
vasya_von_smetankin 23 июля 2018 | 10:14
Да, да.
Заменить руководство, плюс забор в зелёный цвет перекрасить.
Это всё изменит.
vikwlad 23 июля 2018 | 10:25
"Завтра может решиться вопрос о структурных изменениях в научном институте Роскосмоса.."
Как друзья вы не садитесь, а поумнеть вы от этого не поумнеете. Как не было у вас ничего толкового за последние 20 лет, так и не будет. Одни только мультики для дураков.
mikhail_spb_ 23 июля 2018 | 10:14
Интересно, сколько было самому пожилому обвиняемому в шпионаже или госизмене в сталинское лихолетье?
trans 23 июля 2018 | 10:22
Все-таки рассказал Западу что путинское супер-пупер оружие это всего лишь фейк, ужОс...... Ну как теперь дед Щукарь их пугать будет?!
lager23 23 июля 2018 | 10:25
Талантливый сын Дмитрия Медведева год назад закончил учится в МГИМО, в соответствии с традициями путинской клептократии он лучшая кандидатура на место руководителя ЦНИИМаш, хорошо что от политической элиты РФ бобры не рождаются!
zluki_bobry 23 июля 2018 | 10:54
lager23: как бы Медвед на место руководителя ЦНИИМаш свою УТОЧКУ не поставил, а ведь она у него самая-самая...
blindpew_33 23 июля 2018 | 10:30
Ну что, поздравляем с первой возрождённой шарашкой?
snagging 23 июля 2018 | 10:42
Пришла бездарность в лице батутного покорителя луны и началась свистопляска. Когда он был предстовителем в НАТО, то военный блок вплотную подошёл к России. Когда он отвечал за космос, то всё ракеты падали ещё в атмосфере. Может не тех шпионов ловят, раз херня за херней продолжается, где Рогозин появляется руководить.
sniper777 23 июля 2018 | 10:43
Ну вот ещё одним говночистом с учёной степенью прибавится на зоне. Будет чем заняться недоучившим зика: - будут слушать его лекция пердоля его в отвисший зад.
sjuzanna 23 июля 2018 | 10:45
Когда же Киндерсюрприз начнет уже заниматься профилактикой? Профосмотры внедрять?? Рожали б их жены по пять-шесть детей и вопрос о кадровых рзервах бы не стоял. Да и простому народу спокойнее было бы - щелей бы не было.
a_111111 23 июля 2018 | 11:12
Ради смены руководства посадили старика....