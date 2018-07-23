Британская полиция арестовала троих в Лондоне по подозрению в нападении на 3-летнего мальчика с использованием кислоты
Мальчик был госпитализирован с серьёзными ожогами на руке и лице в городе Вустер. Ещё один мужчина, подозреваемый в нападении, остаётся в статусе задержанного. Агентство Рейтер отмечает, что в последнее время в Великобритании наблюдается резкий рост «кислотных» атак. Правительство старается ограничить продажу агрессивных веществ, особенно для несовершеннолетних.
Комментарии6
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noxepy_7_40_ 23 июля 2018 | 09:37
Жалко мальчика. Соболезнования. Однако лубянские твари совсем оборзели! Путен, проклятый, дотянулся. Или это спецоперация СБУ?
russky77 23 июля 2018 | 09:42
Шо! Опять? Новичок закончился?
davi__koloradov 23 июля 2018 | 10:01
Не скачите, рашкованы. Это будет в путирашке, и вы взвоете.
andre_klimov 23 июля 2018 | 11:17
davi__koloradov:
Ну, в советские времена зэки-туберкулёзники "откинувшись" непременно шли в кинотеатры. Проститутки, "подхватив" - гастролировали на курортах. Каждый и них считал себя "благородным мстителем"...
sniper777 23 июля 2018 | 10:24
Новичок закончился перешли на дурачок. Однозначно это работа боевой кремлёвско-гэбэшной группы, засланной в мелкобриташку лично самим Воффкой.
timwlad79 23 июля 2018 | 10:52
Британская полиция арестовала троих в Лондоне по подозрению в нападении на 3-летнего мальчика с использованием кислоты
Мальчик был госпитализирован с серьёзными ожогами на руке и лице в городе Вустер. Ещё один мужчина, подозреваемый в нападении, остаётся в статусе задержанного. Агентство Рейтер отмечает, что в последнее время в Великобритании наблюдается резкий рост «кислотных» атак. Правительство старается ограничить продажу агрессивных веществ, особенно для несовершеннолетних.
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В Берлине отмечаются случаи поджога спящих бездомных.
Так же отмечается рост числа бедных по причине роста депрессии так как конкуренция за выживание в с состоятельных социальных слоях обострилась по причине отсутствия ресурсов,то есть банально на всех не хватает поддерживать статус состоятельных людей и горе проигравшему.Ну а ломаные в этой борьбе впадают в депрессию и скатываются до нищеты что добавляет конкуренцию и в социальных слоях бедноты где так же идёт борьба кто над кем верховодит будет.Правда хоть возможности у них ограничены так как вышестоящим мафиозные бойни между собой ниже стоящих нафиг не надобны смотря на Украину,Израиль и Сирию.
Но всё рано предотвратить всё не возможно,но держать под контролем это реально.
Потому и большие сроки наказания за садизм и жестокость.
Так что кто знает че там за отношения между кем и кем,что и детей стали обливать кислотой и жечь людей живьём.Пример этому подаёт лично семья господина Трампа о партийные политические отношения с конкурентами что перекладывается на американскую внешнею политику.
Так ,что эй вы там на верху,ваши примеры в отношениях транслируются и на низы и это проконтролировать не возможно.Звереют люди от санкций и в применении санкций.
Так что господа американцы,вы все озверевшие ублюдочные садисты.