Британская полиция арестовала троих в Лондоне по подозрению в нападении на 3-летнего мальчика с использованием кислоты

Мальчик был госпитализирован с серьёзными ожогами на руке и лице в городе Вустер. Ещё один мужчина, подозреваемый в нападении, остаётся в статусе задержанного. Агентство Рейтер отмечает, что в последнее время в Великобритании наблюдается резкий рост «кислотных» атак. Правительство старается ограничить продажу агрессивных веществ, особенно для несовершеннолетних.