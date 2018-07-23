В результате стрельбы в крупнейшем городе Торонто 14 человек получили ранения, ещё одна пострадавшая скончалась

Погиб и сам нападавший. Мужчина открыл огонь в городском районе Гриктаун, примерно, в 10 вечера по местному времени. Свидетели слышали около 25 выстрелов. Мотивы нападавшего пока неизвестны, ничего не сообщается и о его личности.