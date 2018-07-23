В результате стрельбы в крупнейшем городе Торонто 14 человек получили ранения, ещё одна пострадавшая скончалась
Погиб и сам нападавший. Мужчина открыл огонь в городском районе Гриктаун, примерно, в 10 вечера по местному времени. Свидетели слышали около 25 выстрелов. Мотивы нападавшего пока неизвестны, ничего не сообщается и о его личности.
Комментарии5
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noxepy_7_40_ 23 июля 2018 | 09:41
Удивительно, насколько неповоротливы динозавровые СМИ, типа Эха. Повестку совсем не по-современному разворачивают. Давно пора давать положительную коннотацию подобных эпизодов. Мол, обилие массовых расстрелов с применением нарезного короткоствола, есть проявление высокоответственного гражданского общества, и показатель принадлежности к демократии высокого уровня. Помяните мое слово (запомните этот твтит).
olegleon 23 июля 2018 | 09:52
Эхо в своём репертуаре. ВВС, CNN и другие в топе эту новость выдают, а тут она на уровне "в городе прошёл дождик"
gordy 23 июля 2018 | 09:57
@В результате стрельбы в крупнейшем городе Торонто@
А какой Торонто не крупнейший?
sskull 23 июля 2018 | 10:25
Наверное, какая то мразь бандеровская...
Их там любят привечать.
sniper777 23 июля 2018 | 10:27
Боевая кремлёвско-гэбэшная группа совсем распоясалась! Ну погодите кремлёвце-гэбэшники мы вам скоро покажим какая у нас дырка в жопе большая!