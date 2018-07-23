В одном из районов Тувы ввели карантин из-за подозрения на сибирскую язву
Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу республиканского правительства.
Ранее двое мужчин были госпитализированы с подозрением на это заболевания после забоя крупного рогатого скота. Их состояние оценивается, как средней степени тяжести.
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