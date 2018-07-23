В США вырос рейтинг одобрения Дональда Трампа
Об этом пишет Wall Street Journal. Работой президента довольны 45 процентов американцев, это на 1 процент выше, чем в июне, и в целом самая высокая отметка с начала его президентского срока.
Опрос был проведён за день до встречи с Путиным и пресс-конференции, на которой Трамп поставил под сомнение заключение разведслужбы США о вмешательстве России в выборы в 2016 году.
Комментарии20
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zibex 23 июля 2018 | 09:35
В пределах погрешности
semia 23 июля 2018 | 09:39
Демократы в шоке. Трамп делает ,что обещал.Демократы только озабоченность выражали .
olegleon 23 июля 2018 | 09:48
zibex: это Кремль оплатил рост рейтинга Трампа из денег российских пенсионеров
noxepy_7_40_ 23 июля 2018 | 09:35
Сирожа Пархоменко, объясни! Ты ж гарантировал, что такой человек как Трамп НИКОГДА не станет президентом Америки? Астрологи хреновы.
agamasat 23 июля 2018 | 10:13
noxepy_7_40_: это не астрологи хреновые, а выборщики - дебилы.)
noxepy_7_40_ 23 июля 2018 | 10:28
agamasat: Точно, точно. Ещё Задорнов об этом говорил всё время, помните?
platonnekafrin 23 июля 2018 | 09:41
Путин заразил Трампа ростом рейтинга. Спрашивается, а как же заразил за день до встречи? Да очень просто - секретным капельным путем на гиперзвуке.
sjuzanna 23 июля 2018 | 09:41
Теперь нужны сведения за день после встречи с Путиным.
sagen 23 июля 2018 | 09:48
sjuzanna: После встречи с Путиным трудовая Америка выразила желание, чтобы Путин был и у них президентом. Но буржуазия не дремлет. Делает все, чтобы не дать простым американцам исполнить свою мечту.
sjuzanna 23 июля 2018 | 10:24
sagen: В свете ваших мыслей неплохо бы было сделать временный обмен между Трампом и Путиным в целях оптимизации развития гражданского общества.
putin_itogy 23 июля 2018 | 09:53
САША - ты сошла с ума....
России в полку прибыло..
danko_viola 23 июля 2018 | 09:58
putin_itogy: а у хохлов выбыло.
venmud 23 июля 2018 | 09:57
Наша кибератака.
srk2658lu 23 июля 2018 | 09:59
Вырос на 1 %?
И уже информационная бомба!
Ну и журналюги!
smip Михаил Сорокин 23 июля 2018 | 10:22
srk2658lu:
1% - это, на всякий случай, три миллиона американских избирателей!
punyoshohlai 23 июля 2018 | 10:07
На 1 %? До провальной встречи?
Трамп бы сказал ,что это фейкньюс
noxepy_7_40_ 23 июля 2018 | 10:11
punyoshohlai: Это ещё что! Лживые журналюги, в погоне за сенсацией, утверждают, что построен какой-то там Крымский мост! Каково?!! Что бы по этому поводу сказал Трамп?
alend 23 июля 2018 | 10:23
значит через пару дней напишите ..что на 15 понизился и того у него на сегодняшний день 29 процентов..с натягом
timwlad79 23 июля 2018 | 10:33
В США вырос рейтинг одобрения Дональда Трампа
Об этом пишет Wall Street Journal. Работой президента довольны 45 процентов американцев, это на 1 процент выше, чем в июне, и в целом самая высокая отметка с начала его президентского срока.
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Ну это произошло только по причине того,что его конкуренты в США пали ищё ниже ,так как кроме болтовни никаких реальных дел выгодных американцам не предоставили.
vetsurgeon 23 июля 2018 | 10:42
люди постепенно прозревают. хоть и медленно, но верно