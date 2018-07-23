В США вырос рейтинг одобрения Дональда Трампа

Об этом пишет Wall Street Journal. Работой президента довольны 45 процентов американцев, это на 1 процент выше, чем в июне, и в целом самая высокая отметка с начала его президентского срока.

Опрос был проведён за день до встречи с Путиным и пресс-конференции, на которой Трамп поставил под сомнение заключение разведслужбы США о вмешательстве России в выборы в 2016 году.