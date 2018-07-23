Сегодня может быть рассмотрен вопрос о структурных изменениях в ЦНИИМаш
Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса. При этом никаких кадровых решений в отношении руководства пока не принято. Впрочем, по словам представителя ведомства, подобные решения могут обсуждаться. Ранее ФМБ провело обыски в ЦНИИМаш. Один человек был задержан и арестован. Всего по делу о госизмене проверяют 12 человек.
Комментарии4
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sjuzanna 23 июля 2018 | 09:39
"Пока не принято никаких кадровых решений" - видно не подрос еще чей-то сынок.
alexakimfaa 23 июля 2018 | 09:43
sjuzanna: Либо готовят туда недавно обручившегося с Евгенией Васильевой экс-министра обороны Анатолия Сердюкова..
luger_max_otto 23 июля 2018 | 09:55
Да, им срочно нужен эксперт по батутам, а для работы в первом отделе- программист, не умеющий читать.
curious69_ 23 июля 2018 | 10:01
Структурные изменения по ГБ-шному простые. 1, Перевести исследовательский и производственный персонал на КАЗАРМЕННОЕ положение 2. Поставить по периметру охрану с автоматами. 3. возле каждого сотрудника НИИ посадить Гб шного сержанта во время работы за компом. . Тогда ПРЕДАТЕЛЬСТВО РОДИНЫ будет исключено... А технологические разработки поднимутся на небывалую высоту и пиндосы сдохнут сами от зависти к преимуществам развитого путинизма.