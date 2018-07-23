Сегодня может быть рассмотрен вопрос о структурных изменениях в ЦНИИМаш

Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса. При этом никаких кадровых решений в отношении руководства пока не принято. Впрочем, по словам представителя ведомства, подобные решения могут обсуждаться. Ранее ФМБ провело обыски в ЦНИИМаш. Один человек был задержан и арестован. Всего по делу о госизмене проверяют 12 человек.