Мосгорсуд проверит сегодня законность ареста участникам Pussy Riot

Они выбежали на поле «Лужников» во время финала ЧМ-2018.

Защита опротестовала арест четверых участников Pussy Riot. Они выбежали в полицейской форме на поле в начале второго тайма финального матча завершившегося Кубка Мира. Из-за инцидента игра была приостановлена. Молодые люди были удалены с футбольного поля. Уже на следующий день Хамовнический суд Москвы признал Веронику Никульшину, Ольгу Курачеву, Ольгу Пахтусову и Петра Верзилова виновными в административном правонарушении – речь идет о нарушении правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях. Каждому назначили по 15 суток ареста. Кроме того, всем было запрещено три года посещать официальные спортивные мероприятия в России. Заявленной целью акции, утверждают участники Pussy Riot, было требование об освобождении политзаключенных и прекращение политического преследования в России.

Жалобу защиты Pussy Riot рассмотрят в присутствии самих участников акции.