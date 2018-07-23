Мосгорсуд проверит сегодня законность ареста участникам Pussy Riot
Они выбежали на поле «Лужников» во время финала ЧМ-2018.
Защита опротестовала арест четверых участников Pussy Riot. Они выбежали в полицейской форме на поле в начале второго тайма финального матча завершившегося Кубка Мира. Из-за инцидента игра была приостановлена. Молодые люди были удалены с футбольного поля. Уже на следующий день Хамовнический суд Москвы признал Веронику Никульшину, Ольгу Курачеву, Ольгу Пахтусову и Петра Верзилова виновными в административном правонарушении – речь идет о нарушении правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях. Каждому назначили по 15 суток ареста. Кроме того, всем было запрещено три года посещать официальные спортивные мероприятия в России. Заявленной целью акции, утверждают участники Pussy Riot, было требование об освобождении политзаключенных и прекращение политического преследования в России.
Жалобу защиты Pussy Riot рассмотрят в присутствии самих участников акции.
Комментарии3
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romantik56 23 июля 2018 | 09:06
Вердикт у них однозначен...
kvam 23 июля 2018 | 09:16
Петька и пуськи думали, что они прогремит и все только и будут говорить о них, а вышел пшик.
Ну может хоть 15 суток помогут им стать, для Запада, политзеками.)))
zver777 23 июля 2018 | 09:49
У нас, что не шалава - так политзаключенная, что не дегенерат с прибитыми яицами - то гонимый мученик кровавым режимом.
БЕЛОЛЕНТОЧНИКИ, ВАМ САМИМ ТО НЕ СТРЕМНО ОТ ТАКИХ КУМИРОВ?