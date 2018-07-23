Кремль обяжет регионы реагировать на жалобы жителей в соцсетях

Новую систему собираются распространить по всей стране уже к следующему году.

Пробное использование сервиса под названием «Инцидент менеджмент» уже началось как минимум в десяти российских регионах – пишет РБК. Система по ключевым словам отслеживает сообщения в крупнейших социальных сетях и выдает результаты администратору. Он сортирует темы и рассылает их в профильные министерства или муниципалитеты, которые и должны отвечать на жалобы. Местные власти обязаны отреагировать на «инцидент» в течение суток. За их работой удаленно смогут следить из администрации президента.

Изначально систему разрабатывали для компаний, которым необходимо управлять репутацией бренда в соцсетях. Однако, по данным РБК, Кремлю надоело бороться с некомпетентностью региональных администраций, которая в частности проявилась при пожаре в «Зимней вишне» или ситуации вокруг мусорных полигонов в Подмосковье. По мнению источника издания, в этих случаях местные власти продемонстрировали неспособность адекватно реагировать на всплески недовольства в Интернете.

Как сообщает РБК, внимание Кремля на соцсети акцентировал руководитель президентской администрации Сергей Кириенко.