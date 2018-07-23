Кремль обяжет регионы реагировать на жалобы жителей в соцсетях
Новую систему собираются распространить по всей стране уже к следующему году.
Пробное использование сервиса под названием «Инцидент менеджмент» уже началось как минимум в десяти российских регионах – пишет РБК. Система по ключевым словам отслеживает сообщения в крупнейших социальных сетях и выдает результаты администратору. Он сортирует темы и рассылает их в профильные министерства или муниципалитеты, которые и должны отвечать на жалобы. Местные власти обязаны отреагировать на «инцидент» в течение суток. За их работой удаленно смогут следить из администрации президента.
Изначально систему разрабатывали для компаний, которым необходимо управлять репутацией бренда в соцсетях. Однако, по данным РБК, Кремлю надоело бороться с некомпетентностью региональных администраций, которая в частности проявилась при пожаре в «Зимней вишне» или ситуации вокруг мусорных полигонов в Подмосковье. По мнению источника издания, в этих случаях местные власти продемонстрировали неспособность адекватно реагировать на всплески недовольства в Интернете.
Как сообщает РБК, внимание Кремля на соцсети акцентировал руководитель президентской администрации Сергей Кириенко.
Комментарии8
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varangian2011 23 июля 2018 | 09:07
Когда наконец наведут порядок в судебной системе? Когда наконец судьи начнут соблюдать процессуальные кодексы и Конституцию? Когда апелляционные и кассационные инстанции начнут наконец объективно рассматривать жалобы, а не давать короткие шаблонные отписки? Когда судьи станут ответственными за свои решения?
Народ ждет ответа от балаболов...
mikhail_spb_ 23 июля 2018 | 09:08
Видимо, будут выявлять недовольных через соцсети и вызывать на "профилактические беседы"?
ufalo 23 июля 2018 | 09:28
И кто в это поверил?
dorin1987 23 июля 2018 | 09:51
ufalo: А что не так? За репост уже сажали. Блоггеров избивали. Стучать - призывали. Теперь еще и за жалобы будут по голове выписывать. Нет жалобы - нет проблем. Логично же.
nikmag 23 июля 2018 | 09:28
А АП и ВВХ когда будут реагировать на соцсети???? НИКОГДА!!! ПОКА ЭТИ МАФИОЗИ У ВЛАСТИ МЫ БУДЕМ ЖИТЬ В КООРДИНАТАХ СИМУЛЯЦИИ ГОСУДАРСТВА!!!
basel812 23 июля 2018 | 09:35
Казаки с нагайками будут приезжать к недовольным.
vedma2017 23 июля 2018 | 09:36
Интересно, а сам "Кремль" на что-нибудь (и за что-нибудь) отвечать собирается ??
Петиция о прекращении отстрела и усыпления бездомных животных собрала 2,5 миллиона (!!!) подписей по России - и тишина ...
sjuzanna 23 июля 2018 | 09:50
Воистину этот Киндерсюрприз бесценен.
Появился дополительный рычаг к ротации кадров на местах.