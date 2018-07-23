74-летнему сотруднику ЦНИИМаш Кудрявцеву предъявлено обвинение в передаче закрытой информации одной из стран НАТО...

Об этом пишет газета <> со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сам Кудрявцев обвинен я в свой адрес не признаёт. В ЦНИИМаше информацию не комментируют. Следствие считают, что западные спецслужбы получили российские промышленные наработки в части гиперзвуковых технологий.

Виктор Кудрявцев был арестован. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово», рассказал нашей радиостанции член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев.

Всего, как пишет <>, по делу о госизмене проверяют 12 человек.