74-летнему сотруднику ЦНИИМаш Кудрявцеву предъявлено обвинение в передаче закрытой информации одной из стран НАТО
Об этом пишет газета <> со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сам Кудрявцев обвинен я в свой адрес не признаёт. В ЦНИИМаше информацию не комментируют. Следствие считают, что западные спецслужбы получили российские промышленные наработки в части гиперзвуковых технологий.
Виктор Кудрявцев был арестован. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово», рассказал нашей радиостанции член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев.
Всего, как пишет <>, по делу о госизмене проверяют 12 человек.
Комментарии16
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mikhail_spb_ 23 июля 2018 | 09:06
Человеку 74 года, а он всё пытается изменить Родине!
Хорошо, что недремлющие органы сумели вовремя выявить и обезвредить этого опасного врага!
sniper777 23 июля 2018 | 09:11
mikhail_spb_: Ну что пидарок выспался после тяжелой ночной смены на Э(хе)М(удаков), а теперь беги в кассу, Венедиктов тебе зарплату выдаст.
patrikk_1 23 июля 2018 | 09:23
74-летнему сотруднику ЦНИИМаш Кудрявцеву предъявлено обвинение в передаче закрытой информации одной из стран НАТО...
И на старуху бывает проруха. Посадите Витька Кудрявцева в пресс-хату, к петухам, пусть поймёт что он был не прав.
nikmag 23 июля 2018 | 09:24
sniper777: Вот еще одна путинская шестерка!!!
patrikk_1 23 июля 2018 | 09:31
nikmag:
А ты жидовская подстилка.
vitfom 23 июля 2018 | 09:15
Интересно какой мотив преступления предумали на этот раз? В 74 года нужно было тридцать монет на бордель? Скорее всего просто человек занят наукой, обсуждал вопросы с коллегами из заморья, возможно ничего критичного не сказал, а поволкли в казематы за сам факт разговора.
evgpekar 23 июля 2018 | 09:24
vitfom: скорее всего где-то проговорился что никакой гиперзвуковой ракеты нет, а это и есть главная тайна.. Кстати, в этом смысле ВВП все секреты боевых алгоритмов на телевизор выложил "и шо"?
curious69_ 23 июля 2018 | 09:37
evgpekar: Да ЛЮБОМУ студенту третьего курса технического вуза и без "науки" понятно , что атмосферной ГИПЕРЗВУКОВОЙ ракеты со скоростью 10 МАХов и МАНЕВРИРУЮЩЕЙ при этом не может быть по законам физики. Это может быть только в бредовых видениях Путина В. В .
j_partizan 23 июля 2018 | 09:19
Кудрявцев не первый и если не принять соответствующих организационных мер не последний. Для специалистов секретных предприятий надо создавать комфортные условия для работы, но при этом сохранить гостайну. Задача сложная, не для дураков.
Используя только угрозу наказания можно уничтожить отрасль.
edyunia 23 июля 2018 | 09:25
j_partizan: \\Для специалистов секретных предприятий надо создавать комфортные условия для работы\\
Да, необходимо использовать опыт СССР и создать "шарашки".
curious69_ 23 июля 2018 | 09:44
j_partizan: "Задача сложная, не для дураков"..... Тут и "умные" не помогут. В современном состоянии ракетных технологий, их разработки в ПРИНЦИПЕ невозможны в ЗАКРЫТОМ коллективе. Необходим постоянный обмен идеями и опытом со всем миром. Я в 80 годах занимался ЛАЗЕРНЫМИ разработками в НИИ , а в 90-х выяснилось , что мой коллектив "изобретал велосипед"
А сейчас и подавно.....
nikmag 23 июля 2018 | 09:22
Изменил Родине, рассказал всему Миру, что все то, что говорит плешивый ВВХ и минобороны по поводу нашего вооружения нового поколения это блеф и туфта!!! При таком дохлом состоянии дел в образовании, науке и производстве, мы не способны даже повторить обычные мировые образцы высокотехнологичных изделий!!! Мы даже конкурентный автомобиль произвести не можем, хотя тратим на поддержание автопрома огромные деньги!!!
old44 23 июля 2018 | 09:25
в роскосмосе давно работать некому, остались одни пенсионеры. кирдык космонавтике. а хруничева вообще банкрот - скоро там вырастет очередной жк
platonnekafrin 23 июля 2018 | 09:26
Теперь страны НАТО узнали наш гиперзвуковой секрет еще от одного престарелого работника. Надо было всё-таки отправить одного в отставку, а другого на пенс, чтоб до тюрьмы не доводить.
curious69_ 23 июля 2018 | 09:31
Ну кто ещё из молодых исследователей в прикладных науках желает "послужить" РОДИНЕ ( России)? Два главных условия " службы" 1 Весьма скромная оплата труда. 2. Постоянные отчёты перед ТУПЫМИ ГБ шниками из 1-го и 2-го отделов НИИ.
P.S. При "совке" я это "проходил" на личном опыте в течении 10 лет.
serg4422 23 июля 2018 | 09:45
таких надо на месте в расход пускать. чего они там с ним в бирюльки играют?