Температура воздуха в Японии побила рекорд за всю историю наблюдений

В городе Кумагая неподалёку от столицы зафиксирован показатель 41,1 градуса. В самом Токио столбик термометра подходил вплотную к отметке в 41 градус. Это тоже рекорд.

Из-за жары в Японии к настоящему времени погибли более 20 человек, несколько десятков тысяч были госпитализированы.