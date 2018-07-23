Температура воздуха в Японии побила рекорд за всю историю наблюдений
В городе Кумагая неподалёку от столицы зафиксирован показатель 41,1 градуса. В самом Токио столбик термометра подходил вплотную к отметке в 41 градус. Это тоже рекорд.
Из-за жары в Японии к настоящему времени погибли более 20 человек, несколько десятков тысяч были госпитализированы.
Комментарии5
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sniper777 23 июля 2018 | 08:57
Это Воффка включил секретную гиперинфокрасную установку и направил её на узкоглазых, желая откушать жаренную печенку узкоглазых.
serg4422 23 июля 2018 | 09:08
япошки поджариваются...
putin_itogy 23 июля 2018 | 09:30
Не надо было путину лизать чекистские сапоги.
ly4_sveta 23 июля 2018 | 09:34
Вот именно - за всю историю наблюдений. А
наблюдения сколько ведутся? Все уже было,
так что ничего удивительного.
zemljanka 23 июля 2018 | 09:35
Илон Маск, нужен кондиционер для планеты.