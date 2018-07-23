Палестинский Минздрав утверждает, что израильские солдаты в воскресенье вечером застрелили 15-летнего палестинского подростка на Западном берегу. Это произошло во время столкновений в лагере беженцев. Израильская армия подтвердила, что военнослужащие вошли в лагерь, чтобы арестовать двух подозреваемых, не подтвердив при этом факта гибели подростка.