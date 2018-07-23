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08:46, 23 июля 2018

Израильские солдаты в воскресенье вечером застрелили 15-летнего палестинского подростка на Западном берегу

Палестинский Минздрав утверждает, что израильские солдаты в воскресенье вечером застрелили 15-летнего палестинского подростка на Западном берегу. Это произошло во время столкновений в лагере беженцев. Израильская армия подтвердила, что военнослужащие вошли в лагерь, чтобы арестовать двух подозреваемых, не подтвердив при этом факта гибели подростка.

Комментарии

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len56 23 июля 2018 | 08:52

Да,он наверно тихо шёл за хлебом в супер, а тут прибежали страшные солдаты и "застрелили"...Пля...Кто эти новостные заголовки пишет????

olegleon 23 июля 2018 | 08:54

len56: а что не так написано? просто передана информация в заголовке. а в новости приведены мнения двух сторон. на удивление профессионально и корректно написано.

andre_klimov 23 июля 2018 | 09:02

olegleon:
Заголовок содержит утверждение одной стороныи преподносится, как факт. Это - известная левацкая "фишка".

Уважающее себя СМИ написало бы, что "Минздрав Палестинской Автономии утверждает, что...". Но тогда публика сразу бы вапоминала о том количестве вранья, которое вываливал этот источник. Что явно не соответствовало запрограммированному тону сообщения.

taglit 23 июля 2018 | 09:28

andre_klimov: В ночь на понедельник, 23 июля, произошли столкновения в лагере беженцев Даэйшэ, на южной окраине Бейт-Лехема, где израильские военные вместе с силами пограничной и гражданской полиции, а также сотрудников общей службы безопасности (ШАБАК), проводили операции по задержанию местных жителей, подозреваемых в террористической деятельности.

В ходе операции в Даэйшэ были задержаны двое подозреваемых в терроре. Кроме того, был конфискован токарный станок, который использовали для производства оружия.

Местные жители попытались воспрепятствовать действиям военных, они бросали в солдат и пограничников камни и бутылки с зажигательной смесью. Против нападавших были применены средства для разгона толпы и огнестрельное оружие.

Агентство Maan и "Палестинский информационный центр" сообщают, что в ходе столкновений был убит 15-летний Таэр Аркан Музар, десятки местных жителей получили ранения и травмы, многие пострадали от слезоточивого газа.

ЦАХАЛ проводит проверку обстоятельств гибели подростка.

vikwlad 23 июля 2018 | 09:29

Может и застрелили, но сами палестинские террористы, а свалили убийство на израильтян.

serg4422 23 июля 2018 | 09:40

vikwlad: и палестинцы сами свои же земли оккупировали...

ostapbey 23 июля 2018 | 09:49

serg4422: странно что и у тебя нет русской земли..
Хоть плюгавого но и Лугандона тебе не досталось.
Даже..

plantagenista 23 июля 2018 | 09:05

olegleon:Ага,про 15 лет выяснили,а при каких обстоятельствах-неизвестно,наверное,просто на берегу сидел,на Западном

andre_klimov 23 июля 2018 | 09:12

plantagenista:
Ну вот и выяснили теперь :)

Деревня Дехейше под Вифлеемом. Там арестовывали двух террористов и попутно накрыли подпольный завод по производству оружия. Террористы отнюдь не камешки бросали. Огонь из боевого оружия 22-го калибра открывался по метателям гранат.

vezdehod 23 июля 2018 | 09:09

Эти "подростки" уже вовсю воюют с Израилем и сами могут расстрелять любого их солдата.

olegleon 23 июля 2018 | 09:42

vezdehod: могут. воюют. но причём тут новость? обе стороны высказались и Эхо, что удивительно, это напечатало.

sskull 23 июля 2018 | 08:54

Кговавый еврейский режЫм...

sniper777 23 июля 2018 | 09:07

sskull: Кловавый ЖИДОВСКИЙ лежим)))))

plantagenista 23 июля 2018 | 09:09

sskull: Недокартавил,недоделок недокартавый

rom8883 23 июля 2018 | 08:59

Думал с ножиком победить солдат с автоматами.

sniper777 23 июля 2018 | 09:03

Чтобы сейчас писало хомячье стадо, если бы наши полицейские или военные застрелили 15-ти летнего навальновца, кидающего камнями в представителей власти? Ну конечно это вызвало бы шквал ядовитой слюны и порицание кровавой кремлёвской власти. Но в порядочном и демократичном Израиле это закономерность и у хомячьего стада ядовитая слюна не выделяется.

zztop1960 23 июля 2018 | 09:12

sniper777: Пока что ядовитая слюна брызжет из вашего фашистского рта из комента в комент

serg4422 23 июля 2018 | 09:33

zztop1960: а где здесь фашизм,позвольте...?

sg91 23 июля 2018 | 09:19

sniper777:
Я помню как хомячье рыдало над горькой судьбой какой то девахи, мирно бросавшей куски асфальта в ОМОН. А ей всего то трешечку дали..

ostapbey 23 июля 2018 | 09:29

sg91: а если это мальчик в тиусиках воскрес в Палестинах??
Ты будешь вдвойне рыдать??
На троих сообразя и боярышника на помин души?
Даже??

serg4422 23 июля 2018 | 09:06

израильская военщина убивает палестинских детишек и даже из танковых орудий по ним лупит. и все молчат,как в рот воды набрали. где мировая общественность? где СМИ? где ООН? куда мы все катимся!?

ur_sus 23 июля 2018 | 09:12

serg4422:
//куда мы все катимся!?//
Ты катишься в жопу.

raffal 23 июля 2018 | 09:18

serg4422: израильская военщина
______________________________
Не устаю Ваши восхищаться! А сейчас ещё и преисполнен благодарности за чудесные ностальгические нотки. Такой аромат юности, когда были..."израильская военщина", "сионистский агрессор", "происки империализма", "клевета и измышления"....
Много тогда чего было. Был даже "развитОй социализм" с "продовольственной программой". Только жратвы в магазинах не было.

serg4422 23 июля 2018 | 09:26

raffal: если жратвы не было,как ты выжил?

ostapbey 23 июля 2018 | 09:31

serg4422: у тебя была жратва и второй категории свежести??
И третьей даже??
А то прикус у тебя остался. С тех времен..
Даже.

serg4422 23 июля 2018 | 09:35

ostapbey: проснулось?

serg4422 23 июля 2018 | 09:30

raffal: как показывает новейшая история,все осталось на своих местах.

ostapbey 23 июля 2018 | 09:36

serg4422: будешь переименовывать Федерация на Феордация??
По причине отсутствия изменений и бесцельно прожитых Россией годах??
Даже?

vetsurgeon 23 июля 2018 | 09:39

serg4422: ты врёшь, как дышишь. как это "все молчат"? стоит только промелькнуть слову израиль, как вся фашистско-антисемитская шваль тут как тут, гадите в комментах. разве вас заставишь молчать?

gregor 23 июля 2018 | 09:17

15 летний мирный мальчик ,обвешанный поясом шахида , насмотревшийся пропаганды маразматиков , с гранатами в руках ,шёл переходить границу с Израилем . Кто посмел поднять руку на этого мирного , с песней орущего ;-" Хотят ли палестинцы войны , спросите вы у сатаны .... " мальчика ?
Где Кадыров в инстаграме мирный весь из себя , где Шевченко из Ирана ?
Мирных людей убивают .
Подумаешь ракеты по детским садам пускают ,ножами режут , воздушные шарики с взрывчаткой запускают .... играются ведь ,детки .

chichanik 23 июля 2018 | 09:19

Палестинский Минздрав может подтвердить факт смерти ... типа, в больницу Аль-Махмуд доставлено тело с огнестрельным ранением ... а дальше надо посмотреть.
вспомним Дуру (Мохаммеда аль -) которого убили свои ...

vetsurgeon 23 июля 2018 | 09:32

"палестинский минздрав" анекдот ей-богу

ly4_sveta 23 июля 2018 | 09:43

Просто так взяли и застрелили? Чушь пропагандистская. Когда
убивают палестинского человека такого возраста, то это - подросток,
а когда этот подросток, натренированный с пяти лет на убийство
врагов идёт в «атаку», то это воин Аллаха.
Даже «наш» Кадыров говорит, что у них в пятнадцатилетний человек
не ребёнок, а мужчина, воин, защитник.

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