"Мужчина, который управлял опрокинувшейся лодкой с детьми, находился под воздействием наркотиков"

Он задержан. Об этом агентству ТАСС рассказали в Управлении Следственного комитета по Астраханской области.

Накануне вечером на реке Бузан в Володарском районе местный житель 1991 года рождения взял у знакомого лодку, чтобы переправить девятерых детей на противоположный берег. Лодка опрокинулась, трое детей утонули, шестерых удалось спасти.