Мужчина, который управлял опрокинувшейся лодкой с детьми, находился под воздействием наркотиков
Он задержан. Об этом агентству ТАСС рассказали в Управлении Следственного комитета по Астраханской области.
Накануне вечером на реке Бузан в Володарском районе местный житель 1991 года рождения взял у знакомого лодку, чтобы переправить девятерых детей на противоположный берег. Лодка опрокинулась, трое детей утонули, шестерых удалось спасти.
Комментарии6
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edyatel 23 июля 2018 | 08:55
Надо пожалеть, больной человек....
А его жестокие вертухаи сейчас упекут на нары.
perestarok 23 июля 2018 | 09:10
"Мужчина, который управлял опрокинувшейся лодкой с детьми, находился под воздействием наркотиков"
А с детьми хоть поделился мужик или эгоист всё сам проглотил?
pravdatut 23 июля 2018 | 09:20
Если студенты не знают сколько будет 7х8 , то мужику совсем трудно подсчитать вместимость лодки.
nikmag 23 июля 2018 | 09:33
Вот так, все человеческие намерения в нашей раше ведут рано или поздно в ад!!! Такова наша житуха! Безнадега, как основа житухи!!! И у нас крайним остается всегда обычный человек, без каких либо скидок!
ly4_sveta 23 июля 2018 | 09:51
В Российской провинции кроме алкоголиков, наркоманов
и дегенератов скоро больше никого не останется.
Бедные и несчастные дети. Как же их отпустили родители с
наркоманом?
radionews 23 июля 2018 | 09:54
ly4_sveta: дак родители либо бухают и им некогда, либо такие же наркоманы. А чо ещё делать на территории победившего маразма.