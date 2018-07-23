У британской полиции появилось изображение предполагаемого подозреваемого по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль

Как пишет газета «Дейли мейл», фотография была показана ключевым свидетелям, но сама газета этот портрет не публикует. По данным издания, полиция использовала технологию распознавания лиц для идентификации двух предполагаемых убийц, попавших в кадр камер наружного наблюдения.