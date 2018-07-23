У британской полиции появилось изображение предполагаемого подозреваемого по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль
Как пишет газета «Дейли мейл», фотография была показана ключевым свидетелям, но сама газета этот портрет не публикует. По данным издания, полиция использовала технологию распознавания лиц для идентификации двух предполагаемых убийц, попавших в кадр камер наружного наблюдения.
Комментарии15
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olegleon 23 июля 2018 | 08:52
дополним новость "Сосед Дон Стерджесс рассказал, что полицейские показали ему фотографии некоего мужчины, которого он не узнал"
danko_viola 23 июля 2018 | 08:54
olegleon: Путин?
olegleon 23 июля 2018 | 08:58
danko_viola: тогда бы узнал. может потрет Ленина на значке октябрёнка показали?
pmasel 23 июля 2018 | 09:01
Уже идентифицировали, прогнав через систему распознавания лиц в ВК. ;-)
vezdehod 23 июля 2018 | 09:06
Полиция делает своё дело без шума и пыли и она добьётся своего.
sniper777 23 июля 2018 | 08:53
На Воффку сильно похож, ... сильно похож! Осталось лишь взять ДНК Воффки, оставленной в бутылке из под боярышника, обнаруженной под скамейкой в парке в Солсберри, и дело завершено и можно Воффку заковывать в наручники.
sskull 23 июля 2018 | 08:57
sniper777: недаром Вовка на футбол не ходил, ох недаром....
ross1930 23 июля 2018 | 09:04
sniper777: Если с виолончелью, то Ролдугин!
nersesov 23 июля 2018 | 09:18
sniper777: я как-то из Хельсинки в Петербург летел, в бизнесс-классе сидел Гергиев с виолончелью. Вероятно, возвращался с задания...
gregor 23 июля 2018 | 09:08
У британской полиции появилось изображение предполагаемого подозреваемого по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль
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Эти изображения ...уже депутаты Думы от партии ЛДПР ... и сидят на заседаниях вместе с Луговым .
dmitry35 23 июля 2018 | 09:20
Вот, похоже, его словесный портрет:
"Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак "ГТО"
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего".
varangian2011 23 июля 2018 | 09:22
dmitry35: Лужков что-ли? Он как раз там где-то бегает.
vladimir1_57 23 июля 2018 | 09:21
ДетектиВА!!!
Тупые британские полицейские.
Дедукцию надо включать .... отравитель всех, это кот который сбежал от Скрипалей, он единственный кто не пострадал
nikmart001 23 июля 2018 | 09:28
Целый месяц по парку ходили спецы в химзащите, все обыскали , дерн сняли , кота умертвили - ничего не нашли, а через месяц в парк пошли бомжи и нашли тот самый флакон, и решили испить из него, уж больно говорят красивый был. Ну и перебрали как положено.
pravdatut 23 июля 2018 | 09:28
Давно сбежал и доложил об успешном выполнении задания. Медаль тоже получил.
В н.в. кгб развертывает "борьбу" против украинских блогероа. Боюсь за них.