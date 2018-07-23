29-летний полузащитник Месут Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии по футболу

Причиной он назвал причиной расизма и неуважение. Цитата: «Высокопоставленные чиновники в немецком Футбольном Союзе не уважают мои турецкие корни и эгоистично ввергают меня в политическую пропаганду».

Напомним, в мае Озил принимал участие во встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, за что подвергся критике со стороны главы немецкого Футбольного Союза.

Озил выступал за сборную Германии с 2009 года. Всего он провёл 92 матча и забил 23 мяча, а в 2014 году в составе сборной Германии он стал чемпионом мира.