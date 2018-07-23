Дональд Трамп предостерёг президента Ирана Хасана Роухани от угроз Вашингтону

В своём Твиттере он написал: «Никогда не угрожайте Соединённым Штатам, или вы столкнётесь с такими последствиями, с которыми вы никогда не сталкивались за вашу историю. Мы больше не страна, которая будет поддерживать ваши безумные слова, насилие и смерть», — конец цитаты.