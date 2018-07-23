Дональд Трамп предостерёг президента Ирана Хасана Роухани от угроз Вашингтону
В своём Твиттере он написал: «Никогда не угрожайте Соединённым Штатам, или вы столкнётесь с такими последствиями, с которыми вы никогда не сталкивались за вашу историю. Мы больше не страна, которая будет поддерживать ваши безумные слова, насилие и смерть», — конец цитаты.
Комментарии4
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olegleon 23 июля 2018 | 08:49
вот пусть в Твиттере и воюют на словах. самое безопасное и никто не пострадает.
vezdehod 23 июля 2018 | 09:18
Лучше бы молчал и больше делал - тряпка половая.
sskull 23 июля 2018 | 09:00
И в конце грозный смайл?)
rom8883 23 июля 2018 | 09:10
в одной стране на полу в мечети портрет американского президента топтали. Недолго.