Ведущий телеканала FoxNews Крис Уоллес после интервью с Путиным уехал с женой в отпуск в Россию
В интервью New York Times он сказал, что на улицах Москвы и Санкт-Петербурга его время от времени узнавали в лицо. За исключением этих эпизодов за всё время отдыха его с супругой никто не беспокоил. «Я почти не колебался», — сказал 70-летний Уоллес. – " Я подумал, а почему бы и нет?"
Комментарии8
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balamuto 23 июля 2018 | 08:38
Кого нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги®©
tinon 23 июля 2018 | 08:50
balamuto:
«Я почти не колебался», — сказал 70-летний Уоллес. – " Я подумал, а почему бы и нет?" -
Читаем и переводим: ему не оставили выбора! ; ))
aleko_1 Александр Королев 23 июля 2018 | 09:02
tinon: Просто у него крыша поехала после интервью
volgin_iw 23 июля 2018 | 09:05
aleko_1: Путин, как удав, загипнотизировал бандерлога.
vezdehod 23 июля 2018 | 09:14
Решил откушать натуральную "Путинку" и закусить натуральной икоркой, из запасов самого царя батюшки.
olegleon 23 июля 2018 | 08:47
продался!!! уволить!!! заставить говорить, что во время отпуска он видел только грязь, пьяных медведей в лаптях с балалайкой
yralez 23 июля 2018 | 08:51
И ни разу не угостили ?.....тухлым яйцом..
vilingrad 23 июля 2018 | 09:14
Человек слаб...