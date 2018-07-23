Ведущий телеканала FoxNews Крис Уоллес после интервью с Путиным уехал с женой в отпуск в Россию

В интервью New York Times он сказал, что на улицах Москвы и Санкт-Петербурга его время от времени узнавали в лицо. За исключением этих эпизодов за всё время отдыха его с супругой никто не беспокоил. «Я почти не колебался», — сказал 70-летний Уоллес. – " Я подумал, а почему бы и нет?"