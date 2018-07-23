Кремль обяжет регионы отвечать на недовольство жителей в социальных сетях
Источники РБК рассказали, что запущена программа реакции региональных властей на выражение общественного недовольства. Новая система мониторинга называется «Инцидент-менеджмент». Пробное использование началось, как минимум, в двух регионах.
Комментарии17
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viktorova 23 июля 2018 | 08:38
Отделы пропаганды?
Ещё несколько тысяч рабочих мест создали...
balamuto 23 июля 2018 | 08:41
Новая система мониторинга называется «Инцидент-менеджмент».
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Интересное названия подслушивающих и подсматривающих устройств)))
vezdehod 23 июля 2018 | 08:51
Чтобы отвечать - нужно уметь ими пользоваться. Проще доверить это полицаям. так как они уже научились разговаривать с несогласными.
gregor 23 июля 2018 | 08:38
Кремль обяжет регионы отвечать на недовольство жителей в социальных сетях
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Подумаешь проблема ....... закрыть социальные сети ...... и нет никаких недовольств . Все одобрямс , не только 86 % телевизионного растениеводства .
ramus 23 июля 2018 | 08:39
Очередное постановление партии.
varangian2011 23 июля 2018 | 08:41
Когда наконец наведут порядок в судебной системе? Когда наконец судьи начнут соблюдать процессуальные кодексы и Конституцию? Когда апелляционные и кассационные инстанции начнут наконец объективно рассматривать жалобы, а не давать короткие шаблонные отписки? Когда судьи станут ответственными за свои решения?
Народ ждет ответа от балаболов...
ramses333 23 июля 2018 | 08:42
Так вроде уже отвечают. Посадками.
ruderpost 23 июля 2018 | 08:42
то есть молчи в тряпочку или выражай мнение 86%
ansata 23 июля 2018 | 08:42
А что изменится? А ничего не изменится.
tinon 23 июля 2018 | 08:47
Ударим расширением штата сексотов по пенсионной реформе?!!
omichka 23 июля 2018 | 08:47
То есть в соцсетях будут отвечать? Как мило... Рожицы будут ставить...
tinon 23 июля 2018 | 08:53
omichka:
А их будут переводить в доносы специально обученные переводчики из new тролльчатника.
vlabumur 23 июля 2018 | 08:49
Теперь идем по Путина пути
С него ни влево и ни вправо не сойти
Он террористов распугал
И олигархов постращал
И удвоение всего пообещал.
Но в срок положенный маленько не того
И не узнали мы всю правду про него.
Как несогласных разогнал
американцев напугал
и власть преемнику свою передавал
Но есть еще история,
та самая которая
ни слова ни полслова не соврет!(С)
yralez 23 июля 2018 | 08:49
Натравили региональные УФСБ.
dedmoroz 23 июля 2018 | 08:53
"иНЦИДЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ" - Подотдел "Росгвардии" по очистке
zolingen 23 июля 2018 | 09:00
Это называется направить пар в свисток, недовольство упрятать с улиц в сеть.
tina56 23 июля 2018 | 09:43
Опять фальшак бурной деятельности Кремля и пропаганда.
С себя начинать нужно, с себя! Страна упала в болото воровства, коррупции, убитой экологии, беспредела силовиков и судей.
Кто главный в этих преступлениях против обнищания и бесправия народа? Вот они и есть!
Стрелки кинули в регионы и сидят ладошки потирают.
Регионы - это плоть от плоти Кремля, такие же мерзкие тухляки!