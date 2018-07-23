Научному сотруднику ЦНИИМаш Виктору Кудрявцеву предъявлено обвинение в передаче закрытых технологий странам НАТО

Об этом сегодня пишет <> со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сам 74-летний Кудрявцев обвинения в свой адрес не признаёт. Речь идёт о разработках гиперзвуковых летательных аппаратов, уточняет издание. Кудрявцев арестован и находится в СИЗО «Лефортово».

Всего, как пишет издание, по делу о госизмене проверяют 12 человек.