Научному сотруднику ЦНИИМаш Виктору Кудрявцеву предъявлено обвинение в передаче закрытых технологий странам НАТО
Об этом сегодня пишет <> со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сам 74-летний Кудрявцев обвинения в свой адрес не признаёт. Речь идёт о разработках гиперзвуковых летательных аппаратов, уточняет издание. Кудрявцев арестован и находится в СИЗО «Лефортово».
Всего, как пишет издание, по делу о госизмене проверяют 12 человек.
Комментарии10
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vlabumur 23 июля 2018 | 08:39
Одно оружие на уме. Боролись бы с наводнениями в забайкалье.
Вся наука только на разрушение работает.. Все войны в голове.
vezdehod 23 июля 2018 | 08:48
Как понимать простому человеку - неужели его поймали с поличным. когда он закладывал эти "данные" в дупло ели у Кремлёвской стены?
pmasel 23 июля 2018 | 09:06
vezdehod: Дал ссылку на канал Мин обороны в Ютюбе, где булаву с сушки запускают.
olegleon 23 июля 2018 | 08:43
т.е. он просто передал как курьер и ничего за это не получил взамен?
sniper777 23 июля 2018 | 08:45
Сжечь пидара с его домочадцами до пятого колена, чтобы другим было неповадно изменять родине, которая его выучила и дала работу. Таких учёных нужно гнать этапом в солнечный Магадан, чтобы они там пахали пожизненно.
rosta 23 июля 2018 | 08:45
Гипероружие ? Не, не по адресу. Это вам надо было в Союзмультфильм , утечка может быть только от туда.
edyatel 23 июля 2018 | 08:49
А какого чёрта он делает в НИИ?
Ему уже 14 лет надо сидеть дома, а он занимает чьё-то место.
Вот из-за таких и повышают пенсионный возраст.
За одно это его надо посадить. Пусть там и работает, если неймётся.
zolingen 23 июля 2018 | 08:57
edyatel: А какого чёрта он делает в НИИ?
Думаю все просто, некому думать, деградация кадров. Орать о патриотизме большого ума не нужно, здесь и детские сады годятся, а вот по части думать...
doxerom 23 июля 2018 | 09:16
Что этот старый пень там делает. В 74 года от него кроме анализов, да и то поганых, получить больше ничего нельзя. Ну песок еще..
radionews 23 июля 2018 | 09:26
Не тех вы на госизмена проверяете, рашки, ой, не тех!!
А учоный, ясен пень, не признает вины в передаче информации, потому что просто сказал - нет таких ракет. А это и была гостайна, с точки зрения гопника.