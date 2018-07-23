Американские спецслужбы создали отдел по борьбе с российскими кибер атаками

Об этом сообщил директора Агентства национальной безопасности Пол Накасоне. Он не раскрыл, сколько человек и от каких структур войдут в новое подразделение. Ранее Накасоне выступал за ужесточение позиций США в отношении России в качестве ответа на её вмешательство на американские выборы.