Американские спецслужбы создали отдел по борьбе с российскими кибер атаками
Об этом сообщил директора Агентства национальной безопасности Пол Накасоне. Он не раскрыл, сколько человек и от каких структур войдут в новое подразделение. Ранее Накасоне выступал за ужесточение позиций США в отношении России в качестве ответа на её вмешательство на американские выборы.
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olegleon 23 июля 2018 | 08:27
"Он не раскрыл, сколько человек и от каких структур войдут в новое подразделение. "
хакеры взломают этот отдел и расскажут. это же не будет считаться "вмешательством в выборы"?