Два человека погибли и 13 получили ранения в результате стрельбы в канадском городе Торонто
Мужчина открыл огонь на улице в городском районе Гриктаун. По одним данным. он покончил с собой, по другим – его застрелили полицейские. Других подробностей происшествия пока нет.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 23 июля 2018 | 08:19
опять обвинят Россию?
ukraminadozemljudobrjt 23 июля 2018 | 08:21
Белые каски домой вернулись.
venezianez49 23 июля 2018 | 08:34
Фигуристка Медведева о Канаде : "Здесь гораздо спокойнее".
sniper777 23 июля 2018 | 08:49
А тапочки Воффки ещё не нашли? Значит плохо ищут: - тапочки должны быть обязательно обнаружены, а иначе минус полицаям Куйнады!